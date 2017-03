Vụ lật xe tải, 10 người chết: Có hai cán bộ kiểm lâm ngồi trên xe

Có hai cán bộ kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Pù Huống ngồi trong buồng lái xe tải chở gỗ lậu bị lật sáng 7-12. Đó là ông Đào Công Thắng, Trạm trưởng và ông Nguyễn Kim Hùng, kiểm lâm viên Trạm Trung tâm kiểm lâm Pù Huống, thuộc Hạt Kiểm lâm Pù Huống.

Sau tai nạn, ông Thắng phải khâu nhiều mũi ở tay, còn ông Hùng chỉ bị thương nhẹ. Chiếc hàm hiệu kiểm lâm chính rơi tại hiện trường là của ông Thắng. Ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho rằng vào thời điểm xe lật, ông Thắng đang nghỉ phép, còn cơ quan không cử ông Nguyễn Kim Hùng đi công tác.

Ông Thắng tường trình số gỗ lậu trên xe là của một sếp nhưng không nêu cụ thể là ai. Khi xe bị lật, do bị thương và hoảng sợ nên hai ông đã bỏ đi. Sau khi viết tường trình, ông Thắng xin về TP Vinh để điều trị vết thương.

Gỗ lăn đầy bên quốc lộ sau khi xe tải 37V-3851 bị lật. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo người dân bản Piềng Hồ, xã Xiềng My, huyện Tương Dương, cán bộ kiểm lâm đã đặt mua gỗ của người dân xã Xiềng My từ nhiều tháng nay và chỉ mua những cây gỗ thẳng, to đẹp. Sau khi gom đủ gỗ, chủ gỗ thuê thợ đục 12 cây cột tại bản Piềng Hồ rồi thuê xe tải 37V-3851 đến bốc gỗ chở đi, sau đó xe bị lật.

Đáng chú ý, có dư luận cho rằng số gỗ trên là của ông Long. Ngày 10-12, ông Long khẳng định: “Tôi chỉ có trách nhiệm là đã để cấp dưới vi phạm, còn tôi không biết gì đến số gỗ trên. Thời gian qua, tôi rất kiên quyết dẹp nạn lâm tặc nên một số lâm tặc tung tin thất thiệt. Số gỗ đó của ai thì cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ”.

Ngày 10-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Vương Đình Hạnh (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), người điều khiển xe tải đã bị bắt tạm giam. Cơ quan công an cũng đang tìm chiếc xe con chở một số người chạy dẫn đường cho xe tải, đồng thời truy tìm số gỗ lậu đã bị tẩu tán.

