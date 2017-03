Vụ “lờ” nợ nông dân hơn 4 tỉ đồng: Công an vào cuộc

Lãnh đạo yêu cầu công an điều tra, xem xét hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty; xác minh nội dung tố cáo việc Trung tá Nguyễn Kỳ Hạnh - Phó Trưởng Công an thị xã Sông Cầu “bảo kê” cho Công ty Hòa Lộc mua nợ tôm hùm của người dân. Công an thị xã Sông Cầu phải có kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý vụ việc, báo cáo lãnh đạo địa phương trước ngày 30-10.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 14-7 đã thông tin, tháng 7-2009 Giám đốc Công ty Hòa Lộc Ung Trọng Thủy cùng vợ đến các hộ nông dân mua tôm hùm nhưng hẹn với các hộ nông dân là 10, 20… ngày sau sẽ trả tiền. Theo các hộ dân, họ không bán thiếu nhưng khi có mặt ông Nguyễn Kỳ Hạnh, Phó Trưởng Công an thị xã thì họ tin tưởng, bán tôm. Sau khi nhận tôm của các hộ nông dân, vợ chồng ông Thủy về TP.HCM sinh sống, không chịu trả nợ, đẩy các hộ nông dân vào cảnh khốn khó vì không có tiền trả lãi ngân hàng…

Gần một năm qua, người dân đã gửi đơn yêu cầu TAND thị xã Sông Cầu giải quyết nhưng tòa này không thụ lý với lý do chờ kết luận của công an.

TẤN LỘC