Vụ lừa đảo lớn nhất Cà Mau

Trưa 10-12, Công an tỉnh Cà Mau đã khám xét, bắt tạm giam vợ chồng bà Nguyễn Thị Mai Thi và ông Trần Văn Phụng, chủ Công ty TNHH Thúy An (kinh doanh dịch vụ bất động sản, cầm cố tài sản) ở 216 Lý Thường Kiệt (phường 6, TP Cà Mau). Cả hai bị khởi tố, tạm giam bốn tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Công an tỉnh Cà Mau xác định từ năm 2009, vợ chồng Phụng - Thi đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người.

Chiêu cũ: Vay tiền trả lãi cao

Một trong những nạn nhân của Phụng - Thi, bà Trương Thị Sẽ (phường 6, TP Cà Mau), kể: “Tháng 10-2009, vợ chồng Phụng - Thi đem đến cầm cho chúng tôi 10 sổ chủ quyền phôtô, không có công chứng để vay số tiền 4 tỉ đồng. Sau đó, họ vay tiếp của tôi thêm 9 tỉ đồng nữa”. Theo bà Sẽ, vợ chồng Phụng - Thi đã tạo lòng tin cho bà bằng cách mượn tiền bà nói là để đáo nợ ngân hàng, sau đó họ trả thù lao rất hậu hĩnh. Ban đầu, họ mượn tiền bà Sẽ vài chục triệu đồng, hai ba ngày sau mang trả ngay, đồng thời “thưởng đẹp” cho bà. Số tiền mượn cứ tăng dần, mức thưởng cũng tăng. Trong thời gian giao dịch suôn sẻ đó, vợ chồng này không quên tìm mọi cách quảng bá mình với bà Sẽ như đang xây dựng khách sạn bốn sao kinh phí cả trăm tỉ đồng. Đến ngày 22-3-2009, vợ chồng Phụng - Thi bắt đầu “ra tay” mượn của bà Sẽ 3,4 tỉ đồng. Sau nhiều tháng liền không trả nợ, bị bà Sẽ ráo riết đòi, họ mang đến cho bà… bản phôtô 10 sổ chủ quyền đất. “Họ nói sổ chính đang kẹt thủ tục làm nhập thửa, vài ngày làm xong sẽ đưa tôi đến công chứng những giấy tờ kia là hợp pháp” - bà Sẽ kể. Lấy lại lòng tin xong, vợ chồng Phụng - Thi lại tiếp tục “móc túi” bà Sẽ thêm nhiều tỉ đồng. Bà Sẽ kể khi phát hiện toàn bộ 10 sổ chủ quyền đó đã thế chấp ở các ngân hàng hoặc cầm cố cho người khác thì bà đã bị “vướng” số tiền 13 tỉ đồng.

Người dân hiếu kỳ xem vợ chồng Phụng - Thi bị khám xét nhà và áp giải lên xe cảnh sát. Ảnh: TRẦN VŨ

Chưa hết, ngày 7-4-2010, vợ chồng Phụng - Thi mang xe Camry của mình đến cầm cho bà Sẽ và vay 900 triệu đồng. Đến tháng 6-2010, họ đến nhà bà Sẽ xin… mượn tạm chiếc xe nói trên nói là “để đi giao dịch với người ở ngân hàng Hà Nội vào giải ngân cho vay 200 tỉ đồng”. Bà Sẽ nghĩ rằng chỉ vài ngày họ lấy được tiền thì sẽ trả nợ cho mình nên tin tưởng giao xe cho họ. Không ngờ, vợ chồng Phụng - Thi đã lấy xe này đi cầm tiếp cho ông Quách Ngọc Tệt ở phường 7, TP Cà Mau lấy tiếp 709 triệu đồng.

Lừa nhiều người

Bà Lê Ánh Nguyệt, chủ khách sạn Ánh Nguyệt ở phường 6 (TP Cà Mau), kể: “Ban đầu họ đến khách sạn chúng tôi thuê phòng. Sau đó họ chủ động làm quen và làm thân với tôi rồi… mượn tiền tôi. Họ mượn từ ít đến nhiều. Đến giờ, tôi đã bị họ thiếu trên 20 tỉ đồng. Kiện ra tòa thì tòa cho rằng đó là quan hệ vay mượn thông thường. Tôi thấy ấm ức lắm. Đó là hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mới đúng”.

Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Hà Giang ở phường 5 kể: “Tôi làm việc ở sân bay Cà Mau. Bà Thi hay đi máy bay và đã làm quen với tôi. Bà tỏ ra chia sẻ công việc của tôi, thậm chí “boa” tiền đô và tỏ ra hào phóng đặc biệt với tôi. Sự ngọt ngào đó khiến tôi bị bà lừa mất hơn 350 triệu đồng”. Theo đơn của bà Giang, sau khi quen thân, biết Giang có vàng dự trữ, bà Thi đã dụ Giang mang đến cầm cho mình 15,8 lượng vàng để lấy số tiền 340 triệu đồng. Tháng 4-2010, bà Thi hỏi Giang mượn tiền, Giang nghi ngờ nên mang 350 triệu đồng đến chuộc lại số vàng đã cầm trước đây. Bà Thi cùng chồng giả vờ bận đi ngân hàng gấp để đáo hạn, chộp lấy 350 triệu đồng của Giang và hứa nửa tiếng đồng hồ sau sẽ quay lại đưa vàng trả Giang. Nhưng họ lấy tiền rồi đi luôn. Những ngày sau đó bà Giang tìm gặp họ thì được trả lời là không còn vàng để trả, xin viết biên nhận nợ.

Hai vị mục sư ở Thới Bình là ông Nguyễn Văn Lâm và ông Nguyễn Văn Tài cũng bị Thi lừa vay mỗi người 1 tỉ đồng. Theo trình bày của hai ông này, Thi là con chiên của nhà thờ, rất yêu mến các mục sư. Khi biết hai mục sư có số tiền nhàn rỗi lớn, Thi dụ nên gửi vào công ty của mình để lấy lãi suất cao. Nhiều lần đắn đo, đến ngày 16-1-2010, hai vị mục sư này đã chuyển cho Thi mỗi người 1 tỉ đồng. Cái mà họ nhận lại từ vợ chồng Phụng - Thi là hai tờ “chứng nhận tiền gửi” có “mệnh giá” 1 tỉ mỗi tờ. Khi cần lấy lại tiền, Phụng - Thi né tránh nên hai mục sư phải tố cáo đến công an.

Ngoài ra, còn nhiều người khác tố cáo bị Phụng - Thi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Đó là chưa nói số tiền vợ chồng Thi đang vay nợ ở một số chi nhánh ngân hàng khác tại Cà Mau. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tuy nhiên, trước đó, vợ chồng Phụng - Thi từng bị báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về việc giả văn bản cam Trước ngày bị bắt hai ngày, vợ chồng bà Nguyễn Thị Mai Thi và ông Trần Văn Phụng còn gửi đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM và một số tờ báo khác văn bản đề nghị “ngăn chặn thông tin xấu”. Theo đó, cặp vợ chồng này cho rằng mình không lừa đảo ai mà ngược lại là nạn nhân của hành vi cho vay lãi nặng. Ngày 9-12, vợ chồng Phụng - Thi còn gửi văn bản cho Pháp Luật TP.HCM đề nghị ngăn chặn không đăng tin về hành vi lừa đảo của mình. Ảnh: HTD kết của một ngân hàng tại Hà Nội hứa cho vay 50 tỉ đồng. Với tờ giấy giả này, họ đã tạo lòng tin cho các chủ nợ để vay thêm nhằm “giải chấp tài sản để tiếp tục thế chấp nhằm vay khoản tiền 50 tỉ đồng” rồi sẽ thanh toán đủ cả gốc và lãi cho chủ nợ. Sau khi nhận tin từ Pháp Luật TP.HCM, đại diện của ngân hàng này khẳng định tờ cam kết kia là giả mạo.

TRẦN VŨ