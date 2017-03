Vụ lúa “điếc” do đèn đường cao tốc: Nông dân kiện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Tuy nhiên, chánh án TAND huyện Dương Ngọc Thành chưa nhận đơn vì nông dân còn thiếu một văn bản trả lời của huyện hoặc của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.









Theo N.HẬU - V.TR (TTO)



Luật sư Võ Tuấn Vĩnh Thụy (Đoàn luật sư Tiền Giang) tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho tất cả nông dân ở Bến Lức bị thiệt hại trong vụ này.Theo ông Thụy, việc TAND huyện Bến Lức viện lý do thiếu hồ sơ để không nhận đơn của dân là không thỏa đáng, vì đây là vụ kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, người khởi kiện đã có đầy đủ hồ sơ chứng cứ. Đó là văn bản khẳng định lúa không trổ bông do đèn đường cao tốc của Bộ NN&PTNT, công văn của Văn phòng Chính phủ yêu cầu đơn vị liên quan phải hỗ trợ cho dân, biên bản xác định thiệt hại của cơ quan chức năng...Trong trường hợp này, pháp luật quy định không cần thiết phải có công văn trả lời khiếu nại giống như vụ kiện hành chính. “Chúng tôi sẽ giúp người dân khiếu nại việc này lên TAND tỉnh Long An và theo đuổi vụ kiện tới cùng” - ông Thụy nói.Ông Nguyễn Thanh Nguyên, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết sau khi có ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu xem xét hỗ trợ thiệt hại cho dân, đầu tháng 2-2011 UBND tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận liên hệ với tỉnh để giải quyết.Tuy nhiên đến nay tỉnh chưa nhận được phản hồi nào của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận. “Chúng tôi sẽ tiếp tục mời cơ quan này đến để thảo luận việc bồi thường cho 199 hộ dân với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Còn việc người dân khởi kiện là đúng quy định của pháp luật. Họ bức xúc thì họ kiện thôi” - ông Nguyên nói.