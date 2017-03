Vụ lúa “điếc”: Tuần tới sẽ họp giải quyết hỗ trợ dân

Ngày 22-3 thông tin hơn 20 nông dân đã đến TAND huyện Bến Lức (Long An) nộp đơn kiện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương) yêu cầu bồi thường thiệt hại do đèn đường làm lúa không trổ bông.



Liên quan đến vụ này, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Long An đề nghị chủ trì, tổ chức buổi làm việc với các cơ quan chức năng giải quyết hỗ trợ nông dân bị thiệt hại theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, nhưng gần một tháng qua tỉnh Long An vẫn chưa làm việc với Bộ GTVT.



Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên khẳng định hơn một tháng nay tỉnh này không nhận được văn bản nào của Bộ GTVT đề nghị tỉnh chủ trì giải quyết vụ lúa “điếc”. Vì vậy ngày 23-3, UBND tỉnh Long An đã phát hành thư mời Cục Đường bộ VN, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Trung tâm quản lý đường cao tốc họp giải quyết dứt điểm việc bồi thường (hoặc hỗ trợ) cho gần 200 hộ nông dân bị thiệt hại vào tuần tới.



“Vụ việc này đã kéo dài hơn ba tháng mà chưa giải quyết làm bà con nông dân sốt ruột hỏi hoài. Mặc dù tỉnh Long An không có trách nhiệm bồi thường cho dân nhưng vì thấy họ quá khổ nên trước tết tỉnh đã ứng ngân sách chi cho mỗi hộ 500.000 đồng” - ông Nguyên nói.





