Vụ lừa gái quê đưa sang Trung Quốc: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 14-7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã vào cuộc điều tra nghi án đường dây buôn bán phụ nữ. Trước đó, qua bài “Lừa gái quê đưa sang Trung Quốc bán dâm” của báo Pháp Luật TP.HCM, Công an TP Thủ Dầu Một đã mời anh LTT cùng một số người dân nắm bắt sự việc đến cung cấp thông tin liên quan đến đường dây. Đồng thời, bà N. (chủ quán cà phê MK, người bị tố cáo) đã bị triệu tập đến làm rõ. Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Dương cho biết tạm thời bà N. được cho về vì nạn nhân bị lừa bán chưa có mặt tại cơ quan điều tra để trình báo.

Theo tố cáo của các nạn nhân, tại địa bàn tỉnh Bình Dương, ngoài bà N. với vai trò môi giới, chăn dắt còn có nhiều “chân rết” ở các tỉnh với nhiệm vụ dụ dỗ lôi kéo các cô gái quê vào đường dây bà N. Ngoài bà N. còn bà Mai và bà Minh (cùng quê Lục Ngạn, Bắc Giang) phụ trách đưa gái qua biên giới sang Trung Quốc tìm chồng hoặc bán vào ổ mại dâm. Với chiêu lừa giúp các cô gái “đổi đời bằng cách kết hôn với đàn ông Trung Quốc giàu có”, đường dây này đã lừa bán nhiều cô gái quê nhẹ dạ.

Ngày 12-7, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã tiếp xúc với bà Minh qua điện thoại, bà không ngần ngại mà nói thẳng đang “nuôi” nhiều cô gái đến từ các tỉnh miền Tây để chờ bàn giao sang Trung Quốc. Bà Minh nói đang thuê người tìm bắt lại LTH (người vừa trốn thoát và tố cáo đường dây buôn người) để trị tội.

Trước đó, đầu tháng 7-2012, H. bị bà N. dụ dỗ đưa ra Hà Nội giao cho bà Minh giam lỏng chờ đưa qua biên giới, H. may mắn trốn thoát được. Theo lời tố cáo của H., lúc trốn khỏi nhà bà Minh, H. về Hà Nội bằng xe buýt. Trên đường đi, bà Minh có điện thoại tài xế xe buýt để tìm kiếm H. Rất may là tài xế không tiết lộ H. đang có mặt trên xe cho bà ta biết.

