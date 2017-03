Vụ luật sư chở súng: Trưng cầu giám định các khẩu súng

Cơ quan này vẫn chưa xử phạt luật sư Lê Nguyên Đán (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) về hành vi tàng trữ, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ vì đang cho giám định các khẩu súng này để xem xét.

Riêng hành vi vi phạm các quy định trong điều khiển giao thông (không trình giấy phép lái xe, say rượu khi lái xe), Công an TP Mỹ Tho xử phạt hành chính 6 triệu đồng và đã cho ông ra về.

Chiều 30-10, công an phát hiện trên ô tô ông Đán có ba khẩu súng, đạn, roi điện… Khi làm việc với công an, ông Đán trình thẻ luật sư và giấy chứng nhận phó chánh văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước (do hội luật gia tỉnh này cấp năm 2005) cùng giấy sử dụng súng, roi điện.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, cho biết: Súng và roi điện mà Công an TP Mỹ Tho thu giữ trên xe của ông Đán không liên quan gì đến khẩu súng hơi ngạt RG-100 của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước. Khẩu RG-100 đã hết thời hạn sử dụng (10-9-2012), hiện đoàn luật sư đã thu lại để chờ công an tỉnh cấp giấy phép sử dụng mới. Súng hơi ngạt này chỉ sử dụng nội bộ, làm công cụ hỗ trợ bảo vệ cơ quan, không được đem đi dùng mục đích khác. Việc ông Đán trình giấy chứng nhận sử dụng khẩu súng RG-100 là ông Đán đã sai. Bởi giấy chứng nhận sử dụng súng này không liên quan đến ba khẩu súng mà ông Đán để trên xe... Giấy cấp cho ông Đán là giấy nội bộ để ông Đán bảo quản, sử dụng vào công việc bảo vệ cơ quan. Đoàn luật sư không thu hồi giấy nội bộ vì sau khi gia hạn sử dụng súng, đoàn sẽ giao luân phiên cho các thành viên trong đoàn luật sư trực bảo vệ cơ quan.

Về giấy chứng nhận sử dụng roi điện mà ông Đán trình cho công an, ông Bùi Quang Phụng, Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Phước, khẳng định: “Hội luật gia chỉ là một hội nghề nghiệp nên không được cấp roi điện làm công cụ hỗ trợ. Từ khi làm chủ tịch hội luật gia (2010), tôi chưa thấy giấy chứng nhận nào như vậy và cũng chưa ai bàn giao roi điện cho tôi. Ông Đán không còn là phó chánh văn phòng hội luật gia. Vào năm 2005, ông Đán từng là phó chánh văn phòng hội nhưng được một thời gian thì không còn làm nữa”.

Về số súng, đạn trên xe, ông Đán khai là tự mua để săn bắn nhiều năm nay.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, việc cấp giấp phép sử dụng súng hơi ngạt làm công cụ hỗ trợ cho Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước là đúng theo quy định. Súng này chỉ sử dụng trong việc bảo vệ trụ sở cơ quan và không được đem súng đi dùng vào mục đích khác. Còn việc sử dụng giấy chứng nhận bảo quản, sử dụng súng đó là việc nội bộ đoàn luật sư giao súng cho cá nhân nào thì cá nhân đó có nhiệm vụ bảo quản, sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

