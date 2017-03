Vụ mang dao tỉa hoa bị phạt: Cách phạt bất thường!

* Dao tông có là vũ khí thô sơ như công an lập luận?

Ngoài việc công an phường thu tiền phạt bất thường, nhiều bạn đọc thắc mắc: Liệu con dao tông mà anh Ngọc mang theo để tỉa hoa (như lời anh nói) có là vũ khí thô sơ.



Loại dao tông này được công an xác định là vũ khí thô sơ. (Ảnh có tính minh họa)



Dao tông là vũ khí thô sơ

Theo một luật sư, công an xác định con dao tông của anh Ngọc (dài 55 cm, rộng khoảng 5 cm) là vũ khí thô sơ là có cơ sở. Theo Nghị định số 47 ngày 12-8-1996 của Chính phủ (về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ), vũ khí thô sơ gồm có dao găm, kiếm, giáo mác, đinh ba, đại đao, mã tấu, quả đấm bằng kim loại hoặc chất cứng, cung, nỏ, côn các loại... Chỉ những đối tượng theo quy định (như công an nhân dân, ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường, xã…) mới được sử dụng vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ (các loại roi cao su, roi điện…).

Pháp lệnh số 16/2011 của UBTV Quốc hội cũng định nghĩa: Vũ khí thô sơ gồm các loại dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ.

Theo một luật sư, dù dao tông không được liệt kê nhưng xét về mức độ nguy hiểm khi sử dụng, nó không thua gì mã tấu. Vì vậy, trên thực tế cơ quan chức năng cũng xếp nó vào dạng vũ khí thô sơ.

Về mức tiền, theo khoản 4 Điều 13 Nghị định số 73/2010 của Chính phủ, người nào có hành vi “vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ với số lượng nhỏ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không còn giá trị” bị phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng. Cũng theo vị luật sư trên, mức tiền xử phạt 6,5 triệu đồng với ông Ngọc là không sai. Vấn đề là cách thu tiền xử phạt của công an có nhiều khuất tất…

Thu tiền không chứng từ

Gặp chúng tôi trưa 24-12, anh Ngọc kể: Sau khi bị tổ tuần tra 141 Hà Nội đưa về Công an phường Yên Phụ, anh bị cùm chân và yêu cầu viết bản tường trình về con dao tông được coi là “vũ khí thô sơ”. Đến chiều 23-12, Thiếu tá Phạm Ngọc Đức, Phó Trưởng Công an phường Yên Phụ, thả anh Ngọc, hẹn miệng đến sáng hôm sau quay lại giải quyết vụ việc.

“Sáng 24-12, tôi quay lại phường và ông Đức làm việc với tôi tại phòng riêng. Ông thông báo cho tôi hai hướng xử lý: Hoặc để xe lại, 30 ngày sau giải quyết hoặc nộp phạt 6,5-8 triệu đồng vì tàng trữ vũ khí thô sơ. Nếu nộp phạt, ông sẽ giúp tôi lấy xe, thủ tục nộp phạt giải quyết sau. Do lo lắng bị giam xe, tôi đã nộp 6,5 triệu đồng cho ông Đức, tuy nhiên không được nhận lại hóa đơn, hay phiếu thu gì cả…” - ông Ngọc nói.

Theo anh Ngọc, sau khi nộp 6,5 triệu đồng, anh quay lại Công an phường Yên Phụ gặp ông Đức, yêu cầu cấp phiếu thu tiền phạt nhưng vẫn không được cấp.

Theo ông Đức, nếu chỉ tin lời ông Ngọc là dùng con dao trên để chặt hoa thì xã hội này loạn, việc thành lập lực lượng 141 là vô nghĩa. Hiện hồ sơ xử phạt hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ của anh Ngọc đang chờ duyệt và đợi thủ tục xác minh từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh mới chính thức ký. Ông Đức giải thích việc trả xe và giấy tờ trước cho anh Ngọc là công an đã linh động giải quyết để anh này có phương tiện đi làm.

Theo một luật sư, việc công an đại diện cho cơ quan nhà nước thu tiền của dân lại không có hóa đơn, chứng từ gì là điều không bình thường, cơ quan chức năng cần làm rõ. Chưa hết, ông Ngọc chỉ vi phạm hành chính, không có hành vi chống đối nào mà công an phường lại cùm chân ông là không cần thiết.

Trích băng ghi âm - Anh ơi thế cái biên lai đâu rồi? Người mà anh Ngọc cho là Đức (Công an phường Yên Phụ): Thế thì anh phải để xe lại đây, lúc nào đề xuất nộp phạt xong thì mới thả. Đã bảo rồi, sao không hiểu gì, anh cứ cẩn thận quá đâm ra là khó làm. - Nhưng chưa có biên lai nộp phạt. - Đã hứa rồi. Không thì anh để đấy lúc nào xong việc thì anh lấy biên lai, lấy tài sản về. - Cơ bản số tiền nộp phạt nó lớn quá. - Thế thôi anh mang xe vào đây, làm đúng theo thủ tục, 30 ngày sau anh sẽ có biên lai. Bây giờ tất cả đều giúp anh. Đây là làm trước các thủ tục thì mới trả anh trước được cái xe. Còn nếu như đúng thủ tục thì phải 30 ngày sau. Anh không hiểu à? - Cơ bản là sợ… - Sợ cái gì… Tầm tôi mà lèo nhèo với anh, có từng ấy triệu thôi à?

