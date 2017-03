Vụ MC VTV Phú Yên giả công an: Đoàn ĐBQH yêu cầu công an sớm kết luận

“Đây là vụ việc được dư luận quan tâm, lại liên quan đến một học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT nên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Công an huyện Tuy An sớm có kết luận về vụ việc này” - ông Học nói.

Theo ông Học, sau khi tiếp xúc MC Kỳ để tìm hiểu vụ việc theo kiến nghị của cử tri, MC này cho biết không hề có ý định kiện các cơ quan báo chí như MC Kỳ đã nói trên một trang thông tin điện tử. “MC Kỳ vốn là một thanh niên vượt khó, từng có nhiều việc làm tốt nên cử tri rất quan tâm. Dư luận không rõ MC Kỳ có nhận tiền khi chặn xe; hành vi có bị xử lý hay không, xử lý mức độ nào? Qua làm việc trực tiếp với Ban giám đốc VTV Phú Yên, Công an tỉnh Phú Yên, Công an huyện Tuy An… chúng tôi biết là MC Kỳ cùng với cậu học sinh đã có ba đêm ra đường chặn khoảng 14-15 lượt xe máy nhưng chưa có nhân chứng, chứng cứ nào cho thấy MC kỳ chặn xe lấy tiền. Việc giả danh công an là hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, hành vi này có cấu thành tội phạm hay không thì phải xem xét, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, nhất là xem xét mục đích, hậu quả của hành vi này và công an đang làm rõ” - ông Học nói.

Cùng ngày, lãnh đạo VTV Phú Yên cũng cho biết đang chờ kết luận của cơ quan công an để có hướng xử lý chính thức với ông Kỳ, nhân viên hợp đồng vụ việc của cơ quan này.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 29-4, Công an xã An Hòa, huyện Tuy An bắt quả tang MC Kỳ và học sinh Phan Nguyễn Hoài Nam giả công an chặn xe người đi đường. MC Kỳ giải thích là giả công an để thực hiện phóng sự về tình trạng thanh thiếu niên nông thôn chạy xe máy chở nhiều người. Trong khi lãnh đạo VTV Phú Yên khẳng định không hề phân công hay nghe ông Kỳ báo cáo gì về việc tác nghiệp lạ lùng này.

TẤN LỘC