Vụ một đại úy công an gây tai nạn rồi bỏ chạy: Điều tra làm rõ để xử lý

Thượng tá Phạm Xuân Trường, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: “Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thị xã Thủ Dầu Một khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Theo bản tường trình của Đại úy Bình gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh, chiều 20-10, khi hết giờ làm việc, anh mượn xe hơi của người bạn chở vợ con đi ăn tối. Sau khi chở vợ con về nhà tại huyện Tân Uyên (Bình Dương), anh trở lại thị xã Thủ Dầu Một trả xe cho bạn thì gây tai nạn. Khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh triệu tập Đại úy Bình đến làm việc. Công an tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác chờ kết luận điều tra của cơ quan điều tra để xử lý.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, Đại úy Bình điều khiển xe hiệu Toyota lưu thông trên đường ĐT 743 gây tai nạn cho anh Nguyễn Hữu Quân (ngụ phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một) dẫn đến tử vong vì bị đa chấn thương.

VÕ BÁ