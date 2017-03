Vụ một nhà báo tống tiền… cảnh sát: Hồ Anh Thắng “chỉ đi nhờ xe”?

Giám đốc Công an Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, chiều qua (1-7), Thượng tá Phan Long Để - Trưởng phòng CSGT Công an Khánh Hòa đã trực tiếp báo cáo cho ban giám đốc Công an tỉnh toàn bộ vụ việc “nhà báo” Đậu Minh Long tống tiền CSGT như Pháp Luật TP.HCM đã đề cập. Đại tá Trần Quang Hoa - Giám đốc Công an Khánh Hòa đã chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh, thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Những đoạn băng ghi âm do Thiếu tá Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông Cam Ranh, thuộc Phòng CSGT Công an Khánh Hòa, ghi lại nội dung Đậu Minh Long hù dọa, tống tiền; cuộc đàm thoại giữa Long và một người nào đó trước khi đòi Thiếu tá Khải đưa 200 triệu đồng; tin nhắn số tài khoản cá nhân của Long gửi vào máy Thiếu tá Khải… sẽ là những chứng cứ, tài liệu phục vụ điều tra. V.TƯỜNG