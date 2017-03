Vụ “một thanh niên bị bắn bảy phát đạn”: Khởi tố người bị bắn

Ngày 23-7, công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trường về tội chống người thi hành công vụ. Trường được cho tại ngoại điều tra.

Như đã thông tin, tối 11-6, Trường được đưa vào bệnh viện để các bác sĩ lấy ra một số đầu đạn. Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Bình Tân cho thấy trước khi xảy ra sự việc, Trường nhậu chung với nhóm bạn trong đó có Lê Văn Giang (23 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Giang là người có liên quan đến vụ trộm xe ở Đồng Tháp. Khi công an xã phát hiện Giang, mời anh này về trụ sở làm việc thì Trường đã ngăn cản, có hành vi chống đối, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Công an xã Thành Trung đã nổ súng sau khi bắn cảnh cáo…

GIA TUỆ