Vụ một thí sinh bị mất tích trước ngày thi: Khó có thể bị bắt cóc

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM đăng tin “Một thí sinh bị mất tích trước ngày thi” phản ánh việc thí sinh Nguyễn Thị Kiều Thanh (sinh năm 1991, quê Cần Thơ) đăng ký thi tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn (đợt một) và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (đợt hai) đột nhiên mất tích vào tối 3-7. Trước hoàn cảnh bức xúc này, chúng tôi tiếp tục cùng gia đình Kiều Thanh truy tìm tin tức của cô bằng nhiều hướng.

Do áp lực học thi?

Cha của Kiều Thanh cho biết những ngày qua cả gia đình, thân tộc đổ xô đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả. Ngày 9-7, ông Bình cùng một số người thân tìm kiếm Kiều Thanh ở huyện Củ Chi và khu vực Tây Ninh, tuy nhiên vẫn không khả quan hơn. Chị Linh, chị ruột của Thanh, cho biết năm trước Thanh thi rớt đại học nên đã lên ở nhà Linh tại quận Bình Tân để ôn thi. Tình cảm chị em rất tốt nên không có chuyện Thanh tự ý bỏ đi. Chị Linh cho biết thêm Thanh sống hướng nội, không có nhu cầu mua sắm, và ít khi mang theo tiền. Thanh cũng không quan tâm đến Internet và không có nick chat. Ngoài giờ học luyện thi, Thanh chỉ ở nhà ít giao tiếp bên ngoài. Khi mất tích, điện thoại di động của Thanh lại đang sạc pin ở nhà.

Hải Yến, bạn học thân thiết với Thanh tại lớp luyện thi đại học, nhận xét Thanh rất trầm tính, hiền, học khá và loại bỏ khả năng Thanh bị áp lực thi cử phải bỏ đi. Theo Yến kể, ngày 3-7 Thanh còn ríu rít gọi điện chúc mừng sinh nhật và chúc Yến thi tốt tại kỳ thi đại học. Thanh còn kể với Yến nếu đợt thi này Thanh không đậu thì gia đình sẽ cho Thanh đi du học tại Úc nên việc thi cử ít áp lực với Thanh.

Lối đi nội bộ dẫn xuống tầng trệt luôn có bảo vệ canh gác.

Không thể bắt cóc ngay trước mắt bảo vệ

Theo lời kể của mẹ Thanh thì vào tối 3-7, bà và chị Linh dắt em vào Siêu thị Maximark Cộng Hòa mua sắm. Lúc hơn 20 giờ 30, mẹ và chị Linh đi xuống cầu thang, còn Thanh đi vệ sinh tại khu vực A. Bà mẹ và chị Linh chờ đến 21 giờ 15 phút thì trở lên tìm và phát hiện Thanh mất tích. Gia đình Thanh đều khẳng định rằng không có hiềm khích với ai, Thanh chưa có bạn trai, chủ yếu lo học hành. Chị Linh cho biết khu vực nhà vệ sinh tại tầng một của siêu thị (nơi Thanh đi vệ sinh) có cánh cửa là lối đi nội bộ dẫn ra đường Nguyễn Thái Bình bên hông siêu thị, có thể Thanh bị bắt và dẫn đi theo lối này.

Tuy nhiên, trao đổi với hai bảo vệ siêu thị trực tại cửa lối đi này được biết đây là lối đi nội bộ (chỉ có nhân viên của siêu thị có mang thẻ mới được đi) từ tầng một dẫn xuống tầng trệt. Tại đây, luôn có hai bảo vệ túc trực để kiểm tra, khám xét tất cả nhân viên ra vào. Ngoài ra còn có các bảo vệ khác thường xuyên đi lại phụ giúp giám sát. Đến 22 giờ hằng ngày, lối đi nội bộ này bị đóng, nếu còn bất cứ ai đi qua hệ thống báo trộm sẽ báo động. Do đó, không thể xảy ra chuyện bắt cóc dẫn giải Thanh thoát ra ngoài bằng lối đi này. Thanh cũng không thể tự ý một mình đi ra ngoài bằng lối này.

Nhân viên siêu thị cho biết trong siêu thị có đến hai thang bộ dành cho khách từ tầng trệt dẫn lên tầng một, trong khi mẹ và chị Thanh chờ ở dưới thang bên này thì Thanh vẫn có thể theo lối thang bên kia xuống.

Làm việc với cơ quan điều tra - Công an quận Tân Bình, được biết công an đã tiếp nhận vụ việc do gia đình em Thanh báo và đã ra thông báo kèm hình ảnh của Thanh gửi đến công an các quận, huyện khác để nhờ tìm kiếm em Thanh. Tuy nhiên, theo nhận xét của một cán bộ điều tra thì việc bắt cóc một người đã lớn tại khu vực đông người là vô cùng khó, hơn nữa bắt cóc thì phải nhằm mục đích là để trả thù, đòi tiền chuộc, hoặc buôn bán… nhưng vụ việc này chưa thấy những dấu hiệu trên.

ÁI NHÂN