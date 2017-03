Vụ mua bán 6.000 tép heroin ở Đà Nẵng: Có dấu hiệu chạy án?

Như tin đã đưa, trưa 7-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Đà Nẵng đã bắt Chu Vũ (sinh năm 1971, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đang giao dịch mua bán ma túy, thu giữ năm cục heroin lớn tương đương 6.000 tép. Đây là kết quả của việc phá chuyên án 159H đo Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trực tiếp chỉ đạo.

Hai ngày qua đã xuất hiện khá nhiều thông tin xung quanh vụ việc này. Theo đó, Vũ vốn là thành viên HĐQT một tập đoàn có tiếng tại Hà Nội, đồng thời có người anh ruột là phó tổng giám đốc tập đoàn này. Tuy nhiên, Vũ đã bị cho ra khỏi HĐQT do nghiện ma túy, sau đó Vũ vào Đà Nẵng. Tại đây, Vũ đã kết giao với nhiều người kinh doanh địa ốc, bất động sản. Vũ cũng móc nối một số đầu mối để xúc tiến vài vụ mua bán đất đai, lắp đặt thang máy cao ốc.

Chu Vũ vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Ảnh:HC

Theo lời khai ban đầu, ngoài việc thường trú ở ngôi nhà mặt tiền phố Đặng Dung quận Ba Đình, Hà Nội, Vũ còn sở hữu ngôi hai nhà tầng mặt tiền đường 2-9 (một trong những tuyến đường lớn nhất Đà Nẵng) do người anh mua cho. Ngoài ra Vũ còn có nhiều tài sản ở TP.HCM và một số nơi khác.

Các nguồn thông tin cho rằng, sau khi Chu Vũ bị bắt, gia đình Vũ đang tìm cách can thiệp để chuyển hành vi phạm tội của đối tượng này từ “mua bán” ma túy xuống chỉ còn “vận chuyển” nhằm tránh nguy cơ lãnh mức án cao nhất.

Thượng tá Trần Văn Long, Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Nẵng, xác nhận có những luồng thông tin dư luận như vậy và công an đang tiếp tục điều tra, xác minh. Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nói: “Chúng tôi cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời cung cấp các thông tin dư luận giúp cơ quan chức năng đề phòng hơn về chuyện “chạy chọt”, đồng thời nghiên cứu sâu thêm một số vấn đề có liên quan để có thể chủ động trước mọi tình huống!”.

NHÓM PV ĐÀ NẴNG