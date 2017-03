Vụ nam SV nhảy lầu vì bị “ép cung”: Đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh

“Sau khi có đơn của công dân tố cán bộ điều tra Công an TP Thanh Hóa đánh người, để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên thanh tra công an tỉnh giải quyết”.

Theo đơn tố cáo của Lê Văn Hùng, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (Chi nhánh tại Thanh Hóa), vào ngày 23-3, do bị nghi ngờ trộm cắp máy tính nên Hùng đã bị Công an xã Quảng Tâm đưa về trụ sở làm việc. Trong quá trình lấy lời khai, Công an xã Quảng Tâm và một cán bộ điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ép cung, đánh đập khiến Hùng sợ hãi và phải nhảy từ lầu hai trụ sở UBND xã Quảng Tâm xuống đất để thoát thân.

Đại tá Nghiêm khẳng định: “Nếu phát hiện cán bộ điều tra có sai phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, không bao che. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm máy tính và đó là một đối tượng khác, không phải là sinh viên Lê Văn Hùng”.

ĐẶNG TRUNG