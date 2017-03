Vụ náo loạn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Tiềm ẩn hậu quả khó lường!

Ngày 4-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Nhật Thành - Phó Trưởng Công an quận 1, TP.HCM cho biết công an đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với khoảng chục người. Ngoài ra, cơ quan công an cũng cảnh cáo hàng chục thanh niên khác vì cùng hành vi tụ tập gây rối tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 3-8.

Trong số các trường hợp bị phạt tiền thì có năm người bị phạt nặng nhất với mức 750.000 đồng/người (theo điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013 về hành vi tụ tập gây mất trật tự công cộng). Công an cũng gửi thông báo về chính quyền địa phương nơi năm người này cư trú để quản lý, giáo dục.

Hai “nhân vật chính” - tác nhân gây rối tối 3-8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (ảnh nhỏ). Ảnh: HT - TY

Kịp thời ngăn vụ náo loạn

Trong số năm người bị phạt tiền có hai nhân vật chính là Đoàn TTV (18 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Võ HTV (18 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương). Đây được xem là hai hotgirl trên mạng xã hội Facebook, với hàng chục ngàn người theo dõi.

Gần đây, giữa hai cô gái này xảy ra mâu thuẫn vì hotgirl ở TP.HCM viết trên Facebook chê hotgirl ở Bình Dương mặt vuông. Từ đó, giữa hai cô gái thường đăng tải các nội dung công kích, nói xấu nhau. Hàng ngàn bạn trẻ hâm mộ hai cô gái này trên Facebook hùa theo công kích, cổ vũ hai bên đánh nhau. Sau đó, hai hotgirl đã hẹn gặp lúc 19 giờ ngày 3-8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để “giải quyết” mâu thuẫn.

“Qua công tác quản lý địa bàn, chúng tôi nắm được có hai nhóm hẹn gặp nhau ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để “giải quyết” mâu thuẫn nên triển khai trước lực lượng để chủ động phòng ngừa. Ngoài ra, chúng tôi còn báo đến các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, lực lượng quân đội, TNXP… để nếu có xảy ra phức tạp thì các lực lượng này sẽ hỗ trợ” - Thượng tá Thành nói.

Do vậy, khi các nhóm thanh thiếu niên đi đến tuyến đường nào cũng được lực lượng chức năng áp sát theo dõi. Tuy vậy, sự việc này xảy ra gây sự tò mò của nhiều người. Theo đó, tối 3-8, có hàng ngàn thanh thiếu niên tụ tập, hiếu kỳ và đêm này được xem là có lượng người tập trung lớn nhất từ trước đến nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sau đó, khi hai “nhân vật chính” xuất hiện là ngay lập tức đám đông kích động, lớn tiếng chửi bới và hò hét. Lúc này, lực lượng công an, quận đội triển khai theo phương án chống bạo loạn đã đưa các đối tượng chính về trụ sở Công an phường Bến Nghé. Ngoài ra, hàng chục thanh thiếu niên khác bị đưa về nhiều trụ sở khác để làm việc.

Không lường được hậu quả

Theo Thượng tá Thành, Ban chỉ huy Công an quận 1 đã giao thẩm quyền cho Công an phường Bến Nghé xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, nhiều thanh thiếu niên khác đi theo cổ vũ đã không mang theo giấy tờ tùy thân cũng bị cảnh cáo, xử phạt hành chính tùy mức độ vi phạm.

Hai cô gái trên và nhiều người khác khai nhận đây là lần đầu tiên vi phạm. Họ cũng không kêu gọi những bạn trẻ khác đi theo và vụ việc được công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chưa gây hậu quả… Ngoài ra, trước khi “hẹn gặp” nhau tại phố đi bộ, hai cô gái trên đã không nhận thức được hậu quả xảy ra. Dựa trên các yếu tố này, công an đã xử phạt mỗi người 750.000 đồng.

Thông qua Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Thành gửi gắm: “Tôi nghĩ từ thế giới ảo rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật thật. Các thanh thiếu niên, tuổi trẻ dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Đây là những tiềm ẩn khó lường về an ninh trật tự. Trong các vụ tụ tập đông người tại nơi công cộng thì ngoài số hiếu kỳ còn có nhiều phần tử, đối tượng xấu lợi dụng để kích động. Nếu các thanh, thiếu niên mất kiềm chế, không làm chủ được bản thân rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Nghiêm trọng hơn, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng như gây ách tắc giao thông nhiều giờ…”.

“Qua vụ việc này cho thấy mạng xã hội có hai mặt. Nếu các bạn trẻ được định hướng làm những việc tốt, có hành vi ứng xử đúng được nhiều người ủng hộ thì giới trẻ quan tâm. Ngược lại, nếu thiếu định hướng thì các bạn trẻ dễ bị lôi kéo gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội và bản thân” - Thượng tá Thành cảnh báo.