Vụ nghi can chết trong trụ sở Công an huyện Bến Cát: Vợ nạn nhân đã nhờ luật sư hỗ trợ

Ông Triển cho biết ngày 5-5, ông cùng cộng sự sẽ tiếp xúc với Công an tỉnh Bình Dương để từng bước làm rõ những uẩn khúc. Trước đó, một số văn phòng luật sư tại TP.HCM đã liên hệ với chị Tuyền và đề nghị giúp chị làm sáng tỏ các nghi vấn về cái chết của anh Nhựt. Cùng lúc nhiều người cũng gọi điện thoại đến chị Tuyền đặt nghi vấn: “Một sợi dây điện nhỏ thì có chịu nổi trọng lượng hàng chục ký của chồng chị khi treo cổ không. Công an tỉnh Bình Dương chỉ cần thực nghiệm điều tra sẽ cho kết quả ngay” .

Theo chị Tuyền, sau vụ cán bộ điều tra Nguyễn Thành Phú gọi điện thoại “gạ tình” chị, qua xác minh, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Phú. Tuy nhiên, những uẩn khúc khác trong vụ án này vẫn chưa được làm rõ. Cụ thể là chữ viết trong lá thư tuyệt mệnh có phải là của anh Nhựt hay không? Dấu vết trên cơ thể nạn nhân từ đâu xuất hiện? Anh Nhựt bị tạm giữ hình sự hay hành chính trong bốn ngày khi không có ý kiến của phía VKS cùng cấp? Gia đình anh Nhựt cũng không nhận được bất cứ thông báo nào của Công an huyện Bến Cát...

Chị Tuyền bức xúc: “Trong những ngày không biết chồng ở đâu, tôi đi tìm khắp nơi. Sau đó một người bạn cùng công ty mới báo tin anh Nhựt bị giữ tại Công an huyện Bến Cát. Khi tới đây, cán bộ điều tra tên Phượng nói anh Nhựt được mời hợp tác để điều tra vụ trộm tài sản tại Công ty TNHH Kumho, nhiệm vụ thông báo cho gia đình thuộc trách nhiệm của công ty. Khi tôi tìm đến công ty, cán bộ quản lý tên Phong (Phong là người chở anh Nhựt tới làm việc với công an) giải thích, anh Nhựt đủ tuổi công dân nên… không cần phải thông báo tới gia đình nữa”.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết phát ngôn trên báo chí đã có quy định người cụ thể. Tuy nhiên, trong vụ anh Nhựt chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát, phía công an tỉnh đang xác minh nên chưa thể phát ngôn chính thức.

VÕ BÁ - TRUNG DUNG