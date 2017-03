Vụ nghi chết vì bị dân phòng đánh: Nạn nhân có thể chết do bệnh lý

Mấy ngày qua, tại TP Vũng Tàu xôn xao đồn chuyện dân phòng phường 8 đánh anh Nguyễn Minh Dũng (đường Trương Công Định, phường 7) khiến sau đó anh Dũng chết. Gia đình anh Dũng rất bức xúc cho rằng anh đã chết tại công an phường và yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan.

Tuy vậy, theo lời của một số nhân chứng chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối thì không thấy dân quân đánh anh Dũng.

Tối 8-12, anh Nguyễn Minh Dũng chạy xe máy tới dãy phòng trọ trên đường Bình Giã, phường 8 để gặp và rủ bạn gái là chị Nguyễn Thị Luận đi (chị Luận ngụ tại địa chỉ khác nhưng tới khu nhà trọ trên để chơi với hai cô bạn). Theo lời chị Luận, trước đó chị đã đùa là chị đang quen người khác nên anh Dũng ghen. Khi anh Dũng rủ đi chơi, chị không đi nên anh Dũng càng tỏ ra nghi ngờ. Vì vậy, anh Dũng đã đánh chị Luận. Lúc này, chị Luận nói chuyện mình quen người khác chỉ là nói đùa và bỏ đi vào trong. Anh Dũng liền đánh chị Luận khiến chị ngã xuống, sau đó đã đập bể cửa kính của một phòng. Bà chủ nhà trọ đã gọi điện thoại cho chồng tên Hùng báo với Công an phường 8.

Mảnh kính vỡ còn sót lại từ cửa kính tại dãy nhà trọ bị anh Dũng đập bể. Ảnh: TK

Một nhân chứng cho biết sau đó chủ phòng trọ cùng với mấy người dân phòng và công an phường đến. Ông chủ nhà trọ đã xốc anh Dũng dậy và tát rất mạnh nhưng được dân phòng can ngăn nên đã dừng lại. Sau đó, hai dân phòng còng tay anh Dũng lại phía sau, kêu về trụ sở công an phường, có chị Luận đi cùng. Lúc này, anh Dũng đã không thể đi vững, hai dân phòng phải khiêng anh lên xe.

Chị Luận kể: “Tôi lay nhưng không thấy anh có phản ứng gì nữa. Anh Dũng ngồi giữa xe, đầu chúi xuống sàn xe, không biết gì. Hai dân quân ngồi hai bên ghìm vai anh xuống. Thấy vậy, tôi mới kêu họ tháo còng nhưng họ cho rằng anh Dũng giả bộ nên vẫn để nguyên”. Tới trụ sở Công an phường 8, khi tháo còng tay, anh Dũng gần như không còn phản ứng. Bấy giờ, lực lượng tại phường liền kêu taxi, bảo chị Luận đưa anh Dũng đi cấp cứu. Lực lượng của phường có đi kèm sau đó. Tới BV Lê Lợi, các bác sĩ khẳng định tim anh Dũng đã ngừng đập. Họ cố gắng cấp cứu và chuyển anh Dũng lên BV Bà Rịa. Các bác sĩ tại đây cũng cho biết anh Dũng bị xuất huyết não đã hôn mê sâu, khó qua khỏi. Tới sáng 10-12, anh Dũng mất. Ngay lập tức, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho gia đình đưa thi thể anh Dũng về nhà an táng.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, chị Luận xót xa: “Em thực sự rất hối hận, chỉ vì một lời nói đùa mà dẫn tới cớ sự như hôm nay. Chúng em quen nhau hơn một năm và gia đình hai bên đã đi lại chính thức, tính chuyện năm sau sẽ cưới, nào ngờ xảy ra chuyện này”.

Chiều 13-12, Thượng tá Nguyễn Doãn Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: “Qua khám nghiệm pháp y ban đầu thấy không có dấu hiệu tác động của ngoại lực vào cơ thể anh Dũng, não không bị tổn thương. Theo pháp y, có thể anh Dũng chết do bệnh lý. Lời khai của chị Luận và chủ nhà trọ cũng khẳng định dân phòng và Công an phường 8 không đánh anh Dũng. Cơ quan chức năng đang hoàn tất một số xét nghiệm để có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến tử vong”.

TRÙNG KHÁNH