Vụ người ngay gặp ách giữa đàng: Sẽ điều tra, xử lý người tố cáo sai

Theo đó, anh Nga tố cáo công an bắt người kiểu “xã hội đen”, ép buộc và giam giữ anh là không có cơ sở. Việc Công an TP Phan Thiết mời anh về trụ sở để xác minh truy tìm người phạm tội là cần thiết, không sai. Riêng nội dung anh đề nghị công an xử lý bà H., người tố cáo và đã có hành vi vu khống, nhục mạ, công an sẽ tiếp tục làm rõ, nếu có đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý.

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi mất một số giấy tờ và nhiều tài sản để trong cốp xe, đến ngày 25-11-2009 có người nhắn tin đến bà H., yêu cầu bà mang tiền đến chuộc lại giấy tờ nhưng bà báo là không cần nữa. Một ngày sau đó, khi anh Nga đứng đợi khách đi xe ôm thì có người lượm ve chai đến thế chấp số giấy tờ của bà H. nhưng anh từ chối. Khi người lượm ve chai định xé bỏ, anh đã đưa 40.000 đồng để giữ lại giấy tờ và điện thoại cho bà H. đến nhận. Khi anh Nga giao trả giấy tờ, các trinh sát ập tới, giới thiệu là cảnh sát và mời anh về trụ sở làm việc. Sau khi lập biên bản, công an yêu cầu anh Nga có trách nhiệm cùng công an truy tìm người thanh niên lượm ve chai để chứng minh anh vô can. Anh Nga buộc lòng phải huy động người nhà, bạn bè đi rảo khắp TP Phan Thiết truy tìm “nghi can”. Cuối cùng anh đã chộp được người lượm ve chai và chở đến “giao nộp” cho Công an TP Phan Thiết. Tuy nhiên, công an cũng phải thả người này về vì không có cơ sở chứng minh đó là thủ phạm trộm cắp tài sản của bà H.

Theo anh Nga, việc anh bị công an thộp cổ, nắm áo bắt giữa đường và bà H. nhục mạ anh là quân ăn cướp khiến sau đó anh mất khách thuê xe vì nghi ngờ anh là kẻ xấu. Những thiệt hại về tinh thần, chi phí đi tìm người lượm ve chai bà H. phải bồi thường cho anh.

