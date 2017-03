Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Tòa tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Đây là lần thứ hai hồ sơ vụ án bị trả lại (lần đầu là vào ngày 23-8-2011). Trong quyết định trả hồ sơ, VKSND tỉnh Long An yêu cầu cơ quan điều tra phải làm rõ ba vấn đề quan trọng liên quan đến vụ án.

Thứ nhất, lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng khi anh còn sống theo kết luận điều tra bổ sung ngày 26-9-2011 đã được cơ quan điều tra ghi âm, sang đĩa nhưng không thể hiện trong hồ sơ vụ án. Do đó, VKS đề nghị thu thập. Thứ hai, các cuộc điện thoại và nhắn tin giữa bị can Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng) và ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 5 Chi cục QLTT tỉnh Long An) trước, trong và sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại chưa được thể hiện trong hồ sơ. Nếu cần, cơ quan điều tra phải trưng cầu các tổng đài điện thoại để làm rõ nội dung các cuộc trao đổi giữa ông Tâm và bà Liễu xem có liên quan gì đến vụ án. Thứ ba, trong kết luận điều tra bổ sung ngày 26-9- 2011 có nhận định: Xuất phát từ việc nhà báo Hoàng Hùng ghen tuông, mặt khác do thiếu nợ nên bà Liễu yêu cầu chồng bán nhà trả nợ nhưng anh Hùng không đồng ý nên thường hay cự cãi và đánh bà Liễu vô cớ, từ đó bà Liễu nảy sinh ý định giết chồng. Tòa nhận định nếu đốt chồng sẽ cháy tài sản trong nhà, có khả năng cháy nhà của những hộ lân cận, vậy ý thức đốt và chữa cháy ra sao? Bà Liễu có bàn bạc với ai về việc này hay không?…

PT (Theo NLĐO)