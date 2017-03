Vụ nhà trung tá công an bị cháy nổ: Nguyên nhân là do chập điện

Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định, khám nghiệm hiện trường vụ căn nhà của Trung tá Phạm Anh Tuấn (Công an huyện Tuy Phong) bị cháy nổ vào trưa 12-5.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Theo lời khai của người phụ bán hàng của tiệm phụ tùng xe máy Tuấn Thảo (do Trung tá Tuấn làm chủ) thì một ổ cắm điện trong nhà đã chạm điện, nẹt lửa. Căn cứ hiện trường, sau khi chập điện, do tiệm có nhiều chất dễ bắt cháy như nhớt, vỏ xe nên lửa đã bùng lên dữ dội. Đối với các tiếng nổ phát ra trong vụ cháy đã xác định xuất phát từ các bình xịt sơn (giống như bình gas mini) mà tiệm đưa về dự trữ để bán. Lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà và hàng hóa ước thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. Ngoài ra hai căn nhà liền kề cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết khi phát hiện cháy, Trung tá Tuấn đã kịp đưa em gái bị tai nạn đang nằm nghỉ trong phòng và hai con nhỏ thoát ra ngoài.

PHƯƠNG NAM