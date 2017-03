Vụ nhập viện sau khi đến CA xã: Điều chuyển CA liên quan

Ông Quyền là người được ông Phan Văn Đôi (xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho rằng có liên quan trong vụ làm ông phải nhập viện điều trị sau khi đến Công an xã Bình Kiều làm việc theo giấy mời. Trả lời phóng viên, Trung tá Dương (người trực tiếp phụ trách điều tra vụ việc) xác nhận Công an huyện Khoái Châu có công an tên Quyền. Cụ thể ông Quyền là cán bộ Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự và được phân công phụ trách xã Bình Kiều. Ngay sau khi tiếp nhận đơn của ông Đôi thì ông Quyền đã có báo cáo giải trình. “Sau đó, chúng tôi đã lập biên bản về các dấu vết trên người ông Đôi. Sự việc cũng được chúng tôi báo cáo với công an tỉnh. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với huyện để làm rõ vụ việc này” - Trung tá Dương nói.





Ông Phan Văn Đôi nhập viện trong tình trạng đầy vết thương khi rời khỏi trụ sởcông an xã. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Khi phóng viên đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn tới các vết thương trên người ông Đôi thì ông Dương từ chối trả lời với lý do đang trong quá trình điều tra, không thể tiết lộ thông tin. Vậy thì ông Quyền đã giải trình về vụ việc ra sao? Trước thắc mắc này, vị đại diện Công an huyện Khoái Châu cũng chỉ nói vụ án đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin.

Cũng theo ông Dương, công an huyện có mời ông Đôi và trưởng công an xã Bình Kiều nhưng ông Đôi từ chối đến làm việc với lý do sức khỏe không đảm bảo. “Theo yêu cầu của lãnh đạo công an huyện, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi của ông Đôi, sẽ cương quyết xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm. Khi nào vụ án có kết luận chính thức thì chúng tôi sẽ công khai cho báo chí để cung cấp tới độc giả” - ông Dương khẳng định.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Đôi đến trụ sở Công an xã Bình Kiều làm việc theo giấy mời. Tại đây ông gặp hai người đàn ông mặc thường phục, không xưng họ tên, chức vụ. Ông Đôi cho biết tại buổi làm việc ông bị thu giữ điện thoại, phải viết tới 13 bản tường trình và liên tiếp bị đánh. Sau đó ông phải vào bệnh viện điều trị cả tuần mới xuất viện. Sự việc được ông Đôi phản ánh đến Công an huyện Khoái Châu nhưng không được giải quyết. Sau khi báo đăng, tại văn bản gửi cho chúng tôingày 29-6, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin: “Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản đề nghị giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin trong bài báo”.

TUYẾN PHAN