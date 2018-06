Vụ nhiều cô giáo quỳ: Chưa đủ điều kiện thành lập trường

Sáng nay (15-6), nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, trước khi xảy ra sự việc chính quyền yêu cầu cơ sở mầm mon Thanh Chương (thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) ngừng hoạt động, nhiều cô quỳ thì Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kiểm tra dự án Trường mầm non tuổi thơ Thanh Chương và Trường tiểu học Thanh Chương.



Nhiều cô giáo quỳ, khóc trước cổng cơ sở mầm non, bên những chiếc xe hơi.

Báo cáo kết quả kiểm tra dự án trên do ông Phạm Hồng Sơn- Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An ký (ngày 1-3-2018) nêu về chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang như sau:

"Tự ý tổ chức xây dựng nhà học 8 phòng và công trình phụ trợ trên khu đất của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương. Công ty Minh Sang chưa đủ điều kiện để thành lập Trường mầm non tư thục, nhưng biến tướng hình thức thành lập Nhóm trẻ tư thục. Việc Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhóm học là tạo điều kiện cho việc hợp lý hoá thủ tục hành chính để Công ty Minh Sang sử dụng khu đất khi chưa được giao đất, cho thuê đất và tuyển sinh".



Kết luận của báo cáo cũng nêu sự cần thiết trong việc thực hiện xã hội hoá lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, nêu sự buông lỏng quản lý của UBND thị trấn Thanh Chương và UBND huyện Thanh Chương trong việc để Công ty xây dựng cơ sở trường mầm non, chưa thực hiện đầy đủ trong quản lý đất đai và đánh giá tài sản trên đất.

Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An xử lý hành chính, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm, rút kinh nghiệm và xử lý các vấn đề liên quan đến dự án trên.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 12-6, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương, yêu cầu trường tạm dừng mọi hoạt động vì trường chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

UBND thị trấn Thanh Chương cũng đề nghị nhân dân không đưa con em của mình đến cơ sở trên để chăm sóc, nuôi dưỡng vì chưa được cơ quan chức năng nhà nước cấp phép hoạt động.

Sau khi ông Vinh và các cán bộ làm việc với trường xong ra ô tô để về thì các cô quỳ khóc trước cổng, bên những chiếc xe hơi.

Các cô vừa khóc vừa nói: “Các anh làm căng làm gì... Chúng em có buôn bán ma túy đâu, công việc của chúng em giữ trẻ là chính đáng…”.

Sự việc các cô giáo quỳ được quay video đưa lên mạng xã hội gây xôn xao, nhiều người chia sẻ, bình luận. Các cô vừa khóc vừa nói: “Các anh làm căng làm gì... Chúng em có buôn bán ma túy đâu, công việc của chúng em giữ trẻ là chính đáng…”.