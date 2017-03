Vụ NLĐ tại xưởng may Vinastar cầu cứu: Vinastar dọa nhờ CA Nga trục xuất!

Không thỏa thuận được thì phải đưa lao động về nước Qua phản ánh của người lao động, Cục đã xác định hiện có khoảng 150 lao động đang làm việc tại xưởng may Vinastar, trong đó có khoảng 40 lao động do các công ty trong nước đưa đi. Trong đó, đơn vị đưa lao động đi nhiều nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1) là 35 người. Hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga (Bộ Ngoại giao) đang gấp rút tìm giải pháp để giải quyết tranh chấp lao động. Công ty HICC1 đã bay sang Nga để làm việc với Vinastar. Cụ thể, các bên sẽ kiểm tra lại hợp đồng, điều kiện ăn ở, làm việc một cách chi tiết để tìm giải pháp tháo gỡ. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì buộc lòng đơn vị đưa đi sẽ phải đưa lao động về nước. Riêng số lao động đi tự do sẽ do Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga giải quyết tích cực. Các gia đình có lao động đi tự do có thể liên hệ và đảm bảo một số điều kiện thông qua nguồn quỹ của Cơ quan bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở ngoài nước thuộc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để đưa con em mình về nước. Ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng phòng Quản lý lao động (Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH) Chủ sử dụng lao động và doanh nghiệp đưa đi phải chịu kinh phí đưa lao động về nước Trong trường hợp cụ thể này, khi cục đã thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp và tham khảo ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga về đơn vị sử dụng lao động thì doanh nghiệp đưa đi và đơn vị sử dụng lao động phải có trách nhiệm với người lao động. Cụ thể, doanh nghiệp đưa đi phải đàm phán với người sử dụng lao động để đưa ra công việc, điều kiện ăn ở, thời gian làm việc và thu nhập phải cao hơn hiện tại, đồng thời vận động người lao động để họ ở lại tiếp tục làm. Trong trường hợp người lao động nhất quyết không chịu ở lại thì chủ sử dụng lao động và doanh nghiệp đưa đi phải cộng đồng trách nhiệm chia sẻ kinh phí để đưa lao động về nước. ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động PHONG ĐIỀN ghi Cơ quan điều tra Thái Bình vào cuộc Ngày 13-6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã mời thân nhân, người lao động từ xưởng may Vinastar trở về để nắm thông tin về Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xuất khẩu lao động (Vinahand Coop), đơn vị đưa lao động sang Nga làm việc tại xưởng may Vinastar. Tại cơ quan điều tra, thân nhân, người lao động đã tường trình lại toàn bộ sự việc cho cơ quan điều tra, đồng thời tố cáo các đơn vị môi giới đã không nói đúng thực tế điều kiện làm việc, ăn ở tại xưởng may Vinastar khiến họ phải chịu nhiều tủi cực. Trong đó, có nạn nhân, nhân chứng “sống” đứng ra tố cáo là chị Nguyễn Thị Thược (xã Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình), sau ba tháng lao động nhọc nhằn ở xưởng Vinastar, bị ho ra máu kéo dài, bị sụt 15 kg nhưng vẫn phải đi làm. Để “giải cứu”, chồng chị phải bán nhà nộp 1.000 USD cho người môi giới mới được về.