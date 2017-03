Vụ nổ kinh hoàng sập nhà, 10 người chết: Sẽ khởi tố vụ án để điều tra

Kết quả mức độ thiệt hại các căn nhà liên quan vụ nổ Ngày 25-2, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo kiểm tra chất lượng của các căn nhà có liên quan đến sự cố cháy nổ. Kết quả kiểm tra các căn nhà 384/7A, 384/9 đã sụp đổ hoàn toàn. Căn nhà 384/5 chưa phát hiện có hư hỏng nhưng do có bức tường tiếp giáp với căn nhà 384/7 bị tháo dỡ nên có thể ảnh hưởng đến tường nhà. Căn nhà 384/7 có nguy cơ sụp đổ do tường chịu lực tiếp giáp nhà 384/7A đã sụp đổ gần như hoàn toàn. Căn nhà 384/11 có tường tiếp giáp nhà 384/9 bị hư hại một số vị trí do bức tường nhà 384/9 đổ sang. Căn nhà 384/35 có một cột bê tông cốt thép bị nứt, gãy. Căn cứ vào kết quả kiểm tra hiện trạng, Sở Xây dựng kiến nghị các cơ quan chức năng di dời toàn bộ tài sản hiện có trong nhà 384/7, lập phương án phá dỡ căn nhà này tránh gây ảnh hưởng nhà 384/5. Với căn nhà 384/11, Sở kiến nghị cần di dời toàn bộ tài sản hiện có trên phần nhà tiếp giáp nhà 384/9, đồng thời chưa cho phép người được cư ngụ tại căn nhà này. Lập phương án an toàn để phá dỡ bức tường còn lại chưa sụp đổ của nhà 384/9 rồi cho phép sửa chữa hư hỏng của nhà 384/11. Sau khi thực hiện xong công tác phá dỡ, UBND quận 3 sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức năng thực hiện công tác giám định mức độ hư hỏng và kinh phí khắc phục hư hỏng của các căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ để từng bước ổn định cuộc sống cho người dân. CẨM TÚ - ÁI NHÂN