Vụ nổ tại phòng chờ xe: Tạm giữ La Hoàng Sang để điều tra

Chiều 1-3, Đại tá Phan Minh Tấn, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Về người gây nổ La Hoàng Sang (ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra”.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 28-2, phòng chờ của hãng xe khách Phương Trang tại Bến xe ngã tư Hùng Vương (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phát ra tiếng nổ lớn rồi lửa cuộn lên từ dãy ghế khách ngồi khiến ba người bị thương nhẹ. Qua điều tra ban đầu, Công an TP Cần Thơ cho biết La Hoàng Sang mang theo 1 kg KClO 3 , 1 kg bột than hoạt tính, 0,5 kg lưu huỳnh và một chai keo dán sắt 502 để trong túi xách. Sang khai xem trên mạng Internet biết được công thức trộn các loại hóa chất trên để làm chất cháy, tạo chữ kết tủa màu trắng trên mặt đất. Do hiếu kỳ nên Sang mua về thử nghiệm. Trong khi chờ xe đi về TP.HCM thì các hóa chất này phát cháy kèm theo tiếng nổ.

GIA TUỆ