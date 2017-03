Vụ nữ thiếu tá công an dỏm: Có dấu hiệu lừa đảo nhiều nơi

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 8-11, Công an Bình Thuận đã bắt giữ Kiều khi đang mặc trang phục CSND với cấp hàm thiếu tá.

Về hai giấy CMND mang ảnh “thiếu tá” Diễm Kiều nhưng có tên Đ. và T., qua xác minh, năm 2005 Kiều đến Nha Trang tự xưng là tiếp viên hàng không và cháu của một thứ trưởng. Tại đây, Kiều đã lừa hai chị Đ. và T. để lấy CMND và một ít tiền để “xin việc làm” rồi đi luôn. Sau đó, Kiều dán ảnh mình vào hai CMND trên để mua xe trả góp tại Phan Rang và làm giấy phép lái xe. Công an Bình Thuận cũng phát hiện một phiếu rút tiền gần 60 triệu đồng do Diễm Kiều rút từ tài khoản của một người ngụ ở tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh vụ rút tiền này.

Liên quan đến trung tá HVT (cán bộ Công an huyện Ninh Hải, Ninh Thuận), người chụp ảnh chung với “thiếu tá” Kiều khá thân thiết, Công an Ninh Thuận đã yêu cầu trung tá T. giải trình. Ngoài ra, Kiều đang giữ một số giấy tờ, hồ sơ cá nhân của trung tá T. Một nguồn tin cho biết trước khi bị bắt, nữ “thiếu tá” đã thuê một căn nhà ở xã Phong Nẫm (Phan Thiết). Tại đây, nhiều người chứng kiến có một người mặc sắc phục sĩ quan công an thường tìm đến và mua tivi, tủ lạnh, vật dụng cá nhân trang bị cho phòng trọ của Kiều.

PHƯƠNG NAM