Vụ phạt đám cưới đồng tính: Luật cấm kết hôn, không cấm đám cưới!

Đâu còn hình thức nào khác để mình phạt đâu? Bà Lâm Lệ Oanh, Chủ tịch UBND phường Bình San (thị xã Hà Tiên, Kiên Giang): Chúng tôi đã quyết định xử phạt hành chính ông H. (cha của “cô dâu”) 200.000 đồng. Quyết định xử phạt của phường căn cứ theo điểm e khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2001/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể là ông H. đã tổ chức kết hôn cho những người cùng giới tính. . PV: Gia đình ông H. chỉ tổ chức đám cưới chứ không đăng ký kết hôn. Hành vi kết hôn chỉ xảy ra khi đăng ký kết hôn. Liệu phường có nhầm lẫn giữa hành vi kết hôn và hành vi tổ chức đám cưới hay không? + Vấn đề này cũng đã được nhiều nhà báo hỏi đến. Tuy nhiên, do phường đã quyết định xử phạt thì phải bảo vệ quan điểm đó. Chẳng lẽ mình đồng ý cho người ta kết hôn rồi mới xử phạt hay sao? Tui cũng hổng hiểu ý của Nghị định 87/2001/NĐ-CP nói sao nữa. Theo anh thì hành vi đó phải xử lý bằng hình thức nào? Điều 8 Nghị định 87/2001/NĐ-CP quy định rất rõ về vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Vậy là ông H. vi phạm theo điểm này rồi, chứ đâu còn hình thức nào khác để mình phạt đâu. Chẳng lẽ mình chấp nhận cho người ta kết hôn sao? VĨNH SƠN thực hiện 80% các cặp đồng tính có nhu cầu sống chung với nhau. Trong đó có 30% các cặp đang sống chung với nhau như vợ chồng. Đây là khảo sát của diễn đàn Táo Xanh (thuộc Trung tâm Kết nối và chia sẻ ICS) trên 1.000 cặp đôi đồng tính nam yêu nhau. Tuy nhiên, các bạn đã chọn cách sống chung âm thầm, mà không công khai rộng rãi vì còn e ngại sự kỳ thị của xã hội. Số các cặp tổ chức đám cưới rình rang cho đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay và đó là những cặp thật sự thoáng và được phụ huynh ủng hộ. Chính quyền thường chỉ can thiệp đến các cặp làm đám cưới chứ ICS chưa nghe báo cáo sự can thiệp từ các cặp đang sống chung. HUỲNH MINH THẢO, Giám đốc truyền thông Trung tâm Kết nối

