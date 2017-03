Vụ phát khống sổ tiết kiệm 50 tỉ đồng: Những uẩn khúc chưa có lời đáp

Ngày 14-12, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết chưa có quyết định khởi tố vụ án đối với vụ lập sổ tiết kiệm khống trị giá 50 tỉ đồng ở Chi nhánh Khánh Hòa của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB)... Hiện điều tra viên đang lấy lời khai của các đương sự, không có ai bị tạm giam để phục vụ điều tra. Về thông tin ông Vũ Xuân Lai (người đứng tên sổ tiết kiệm khống) bị cấm rời Nha Trang, đại diện cơ quan CSĐT từ chối xác nhận. Nhân viên lễ tân Nhà khách Học viện Lục quân (36 Trần Phú, Nha Trang), nơi ông Lai thuê phòng khi diễn ra vụ việc, cho biết hiện ông Lai không còn ở nhà khách.

Theo ông Trương Ngọc Nguyên - Giám đốc Chi nhánh SHB Khánh Hòa, đầu tháng 11-2010, ông Vũ Xuân Lai (sinh năm 1957, thường trú ở khu tập thể 13, khóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) tiếp cận nhân viên kiểm soát Chu Thị Hằng Nga và kế toán viên Nguyễn Thị Trúc Kiều. Ông Lai đề nghị được làm trung gian để một đơn vị gửi vào ngân hàng này 10.000 tỉ đồng với lãi suất 3,5%/năm, thời hạn gửi 10 năm. Đổi lại, Chi nhánh SHB Khánh Hòa phải chi cho Lai khoản hoa hồng 50 tỉ đồng bằng sổ tiết kiệm. Sau khi nghe hai nhân viên báo cáo, ông Nguyên đã khuyến cáo nhân viên không nên tin lời ông Lai, bởi ngay cả trong trường hợp có nguồn tiền như vậy, chi nhánh cũng không thể chi hoa hồng 50 tỉ đồng vì không theo quy chế nào. Thế nhưng hai nhân viên Nga và Kiều đã tự ý làm khống sổ tiết kiệm trị giá 50 tỉ đồng cho ông Lai, dự định khi ông Lai chính thức ký hợp đồng gửi tiền vào ngân hàng sẽ đưa cho ông Lai sổ tiết kiệm. Sáng 8-12, khi vừa đưa cho ông Lai xem sổ tiết kiệm để lấy lòng tin thì ông Lai đã lấy luôn và không trả lại.

Giao dịch ở Chi nhánh SHB Khánh Hòa vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: TN

Chiều tối cùng ngày, ông Lai đã gọi Nga và Kiều đến nhà hàng, hối thúc họ trình ông Nguyên ký hợp đồng gửi 10.000 tỉ đồng để sổ tiết kiệm 50 tỉ đồng chính thức có giá trị. Nga và Kiều tìm cách rời nhà hàng để báo cáo sự việc với lãnh đạo nhưng bị ông Lai và một người đi cùng khống chế, dọa dẫm. Thừa lúc ông Lai rời chỗ để gọi điện thoại và bạn ông đi vệ sinh, hai nhân viên này thoát thân, gọi điện thoại báo cáo với ông Nguyên.

Nhận thấy có khả năng ông Lai đi TP.HCM ngay chuyến bay tối hôm đó, ông Trương Ngọc Nguyên đã trình báo vụ việc với Công an TP Nha Trang. Công an TP Nha Trang đã yêu cầu sân bay Cam Ranh chặn giữ nếu ông Lai xuất hiện, đồng thời chỉ đạo Công an phường Lộc Thọ đến nhà hàng mời ông Lai và người đàn ông tên Thi về trụ sở làm việc. Đến nửa đêm, ông Lai mới chịu gọi một phụ nữ tên Nhàn mang sổ tiết kiệm 50 tỉ đồng đến nộp. Sau đó, Chi nhánh SHB đã xin được nhận lại sổ tiết kiệm và xin được xử lý nội bộ sai phạm của hai nhân viên Nga và Kiều.

Cho đến nay, vụ việc đang còn có những điểm khó hiểu: hai nhân viên trên bị lừa vì kém nghiệp vụ hay là còn mục đích nào khác? Ông Vũ Xuân Lai lấy sổ tiết kiệm khống với mục đích gì, bởi sổ tiết kiệm chỉ có giá trị khi có nguồn tiền thực chuyển vào?

Theo những người có kinh nghiệm làm ở ngân hàng, khi đối tượng có sổ tiết kiệm cũng không thể rút được tiền hay cầm cố ở một ngân hàng khác bởi hoạt động của liên ngân hàng có chính sách bảo mật cao. Tuy nhiên, nếu cuốn sổ khống trên rơi vào đối tượng lừa đảo, sẽ gây hậu quả khó lường.

Hiện do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, vượt thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, nên toàn bộ hồ sơ cùng cuốn sổ tiết kiệm khống đã được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm rõ.

Giám đốc Chi nhánh SHB Khánh Hòa đã đồng ý? Theo Công an TP Nha Trang, tối 8-12, giám đốc SHB Chi nhánh Khánh Hòa đến trình báo: hai nhân viên Kiều, Nga đã phát hành khống sổ tiết kiệm cho ông Vũ Xuân Lai có giá trị là 50 tỉ đồng và yêu cầu can thiệp thu hồi sổ. Công an đã mời ông Lai và những người liên quan về trụ sở Công an phường Lộc Thọ để làm việc. Theo lời khai của nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Trúc Kiều, khi nghe thông tin về nguồn tiền 10.000 tỉ đồng, cô đã báo cho giám đốc và mức hoa hồng, sổ tiết kiệm… và giám đốc đã chỉnh sửa vào hợp đồng gửi tiền. Tuy nhiên, sau khi chủ nguồn tiền không đạt được thỏa thuận với SHB Khánh Hòa, SHB đã yêu cầu ông Lai trả lại sổ tiết kiệm nhưng ông Lai không trả.

T.NGUYỄN