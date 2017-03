Vụ phó chủ tịch Hội Nông dân chém người: Công an đã vào cuộc

Ngày 8-8, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an huyện Cái Bè, cho biết: Huyện đã cử điều tra viên thu thập chứng cứ và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi “vì sao công an không tạm giữ hình sự những kẻ gây án và chưa khởi tố vụ án?”, ông Nhỏ nói: Do sự việc đã kết thúc, Công an thị trấn Cái Bè đã thu giữ hung khí và chưa thấy cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giữ người. Công an chưa khởi tố vụ án vì vẫn đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và chờ giám định thương tật của các nạn nhân. Bước đầu đã xác định được ngoài ông Vũ còn có hai người con ruột tham gia vụ đánh, chém người.

Nạn nhân Huỳnh Thanh Danh đang điều trị tại BV Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Ảnh: HÙNG ANH

Như đã thông tin, ngày 7-8, đoàn công tác của Tòa án huyện Cái Bè đến đo ranh đất tranh chấp giữa gia đình ông Vũ với gia đình ông Huỳnh Văn Sấm tại tổ 21, khu 3, thị trấn Cái Bè thì ông Vũ cùng gia đình đánh, chém người của nhà ông Sấm gây thương tích.

Hiện nạn nhân Huỳnh Thanh Danh vẫn còn điều trị tại BV Đa khoa Tiền Giang. Nạn nhân đã tỉnh táo nhưng chưa thể ngồi dậy vì chóng mặt. Còn bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (con gái ông Sấm) cũng nhập viện vì nghi chấn thương cột sống khi bị con ông Vũ tấn công.

HÙNG ANH