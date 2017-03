Vụ PV tố bị đánh: Yêu cầu Công an quận Gò Vấp báo cáo

Họ đã báo cáo không trung thực sự việc PV bị xóa hình ảnh trong điện thoại và không báo cáo việc cán bộ có nhiều lời lẽ xúc phạm PV…”. Ông Tô Quang Phán - Tổng Biên tập báo Hà Nội Mới nói hôm 15-9 về việc PV Thanh Tàu của báo này phản ánh bị công an phường còng đưa về trụ sở sau đó bị đánh, bị xúc phạm.

Theo ông Phán, ông đã nghe kỹ các đoạn ghi âm, các chứng cứ liên quan cùng tường trình của PV Tàu. Từ các dữ liệu này có thể khẳng định cán bộ công an phường có hành vi coi thường pháp luật, vi phạm Luật Báo chí. Do vậy, ông Phán cho biết Ban Biên tập báo Hà Nội Mới đã có công văn gửi lãnh đạo Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp đề nghị khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của PV.

Trả lời PV, ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết ông chưa nắm sự việc nên chưa thể nêu quan điểm cụ thể được. Tuy nhiên, nếu có cơ sở cho thấy cán bộ công an phường sai thì Hội Nhà báo TP.HCM sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của PV. Chiều 15-9, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM kiêm người phát ngôn Công an TP nói: “Công an TP.HCM đã yêu cầu Công an quận Gò Vấp báo cáo các nội dung liên quan đến vụ việc. Từ các báo cáo, kết luận cụ thể mới trả lời cụ thể được”.

NGUYỄN ĐỨC