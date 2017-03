Vụ quán bún bò 'bá đạo': Công an phường không trả lời

Trước đó vào tối ngày 26-3 tấm bảng nội quy gây sốt của quán anh Dũng bất ngờ bị bảo vệ phu phố và một công an khu vực đến tịch thu với lý do “có nội dung phản cảm, cần phải tịch thu chờ cấp trên giải quyết”.

Chân dung ông chủ quán bún bò "bá đạo" . Ảnh: Thanh Tùng

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM anh Dũng cho biết, khi bị tịch thu anh nói tấm bảng nội quy chỉ là những điều hài hước, có tịch thu gì thì phải lập biên bản. Nhưng vị công an này cho biết không cần biên bản gì, sáng ngày mai sẽ gửi thư mời lên phường làm việc. Tuy nhiên đến hết buổi sáng thì anh cũng không nhận được giấy mời. “Có mời thì tôi cũng không lên vì tôi nghĩ quán là chỗ riêng tư của tôi và thực sự những lời đùa giỡn trong các tấm bảng cũng không ảnh hưởng đến ai, thậm chí khách còn cảm thấy thích thú khi đọc”, anh Dũng nói.

Bảng nội quy gây sốt vì sự hài hước

Để tìm hiểu rõ về cơ sở pháp lý của việc tịch thu “nội quy” quán của anh Dũng sáng 27-3, chúng tôi đã đến công an phường 1, quận 4 để đăng ký làm việc. Tuy nhiên cán bộ tại bàn trực cho biết: “Vụ việc này công an phường không có trách nhiệm trả lời cho báo chí, có gì cứ lên công an quận hỏi. Khi công an quận có giấy giới thiệu xuống thì công an phường sẽ trả lời cho các phóng viên”.





Anh cho biết nếu sau một ngày công an phường không giải thích vì sao tịch thu thì anh lại làm bảng “nội quy” mới để treo trong quán của mình vì nó chỉ mang lại sự vui vẻ chứ không hại đến ai, cũng không gây phản cảm (ảnh chụp lúc 13h30 ngày 27-3, ảnh: THANH TÙNG)

Đầu giờ chiều cùng ngày PV liên hệ với ông Võ Văn Ngây Trưởng công an phường 1 để xin gặp thì cũng được trả lời như trên (trong khi đây là vụ việc mới diễn ra và thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo công an phường).

Như PLO đã phản ánh, quán bún bò của anh Dũng trước đó đã gây sốt trên mạng bởi các bảng thông báo khá hài hước, dí dỏm.

Ngay sau khi các báo đăng tải những tấm bảng bá đạo, có một không hai này, quán bún bò gân của anh Nguyễn Hoàng Anh Dũng đã đông khách bất ngờ. Rất nhiều khách đã tìm đến vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết để thưởng thức món bún bò gân. Tuy nhiên, cho rằng tấm nội quy có nội dung phản cảm, bảo vệ khu phố và công an khu vực đã đến tịch thu những tấm bảng này.

Anh Dũng cho biết nếu sau một ngày công an phường không giải thích vì sao tịch thu thì anh lại làm bảng “nội quy” mới để treo trong quán của mình vì nó chỉ mang lại sự vui vẻ chứ không hại đến ai, cũng không gây phản cảm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn tiến vụ việc.