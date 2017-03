Vụ “quan tài diễu phố”: Nạn nhân bị đánh trước khi bị đẩy xuống nước

Theo kết luận của biên bản giám định pháp y, Tuấn Anh chết do bị đánh đa chấn thương, lại đang say rượu nên khi bị đẩy xuống nước đã ngạt nước rồi tử vong. Kết luận này phù hợp với các tài liệu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thu thập được cũng như các lời khai của các bị can trong quá trình điều tra vụ án. Các bị can khai đã đánh anh Tuấn Anh, sau đó đẩy xuống mương nước (khi bị đẩy xuống nước không có khả năng chống chọi, dẫn đến ngạt nước và tử vong - NV). Biên bản giám định cho biết trong máu của tử thi có etanol nồng độ 312,4 mg/100 ml, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố sáu bị can về tội giết người. Cho đến nay chưa có bất kỳ tài liệu nào cho thấy còn có thêm ai trong vụ án gây nên cái chết của Tuấn Anh. Hiện sáu bị can đang bị tạm giam để điều tra.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Gia đình chưa nhận được bản kết luận giám định trên. “Chúng tôi chỉ mong cơ quan điều tra tìm đúng người, đúng tội để xử lý theo pháp luật” - một người trong gia đình Tuấn Anh nói.

NGUYỄN DÂN