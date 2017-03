Vụ quan tài ở Vĩnh Phúc: Chưa có tài liệu khởi tố vụ gây rối

Con rể chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan gì đến vụ đánh người gây ra cái chết cho nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tối 14-3 hay không? Vì sao có chuyện người nhà nạn nhân mang quan tài lên Tỉnh ủy?... Ngày 20-3, Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Vĩnh Phúc) và Đại tá Đinh Tiến Hà - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi với chúng tôi về vụ án đang gây xôn xao dư luận này.

Khởi tố thêm một bị can

. Phóng viên: Thưa ông, công an đã khởi tố bao nhiêu người trong vụ án giết người này?

+ Đại tá Đinh Tiến Hà: Ngoài năm bị can đã bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng về tội giết người, ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thêm bị can Nguyễn Văn Bính (Bính “cong”, sinh năm 1997, ngụ phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên). Hiện bị can Bính đang bỏ trốn. Nếu Bính không ra trình diện, trong ngày hôm nay (21-3), công an sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc với Bính.

. Trong vụ xô xát dẫn đến chết người đêm 14-3 có người em họ của nạn nhân tên Hiệp. Vậy Hiệp có liên quan gì đến vụ án này, thưa ông?

+ Thượng tá Nguyễn Văn Việt: Đúng là xuất phát điểm, khởi đầu vụ án này là Hiệp nhưng cho tới nay không có căn cứ nào cho thấy Hiệp có liên quan đến cái chết của nạn nhân nên chúng tôi đã cho Hiệp về. Nạn nhân và các bị can không quen biết nhau. Trong lúc ăn uống thì lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Tuấn Anh bỏ chạy, các bị can đuổi theo dùng gạch, dao tấn công Tuấn Anh rồi đẩy xuống nước, hoàn toàn là mâu thuẫn bột phát.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi Nguyễn Tuấn Anh lần hai. Ảnh: ND

. Được biết ngày 19-3, cơ quan điều tra đã triệu tập lấy lời khai một người tên Dũng là con rể của chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy mối quan hệ giữa người này và các bị can như thế nào, thưa ông?

+ Ông Việt: Trong quá trình điều tra, chúng tôi có thể triệu tập bất cứ ai mà chúng tôi thấy liên quan. Chúng tôi không quan tâm con rể của chủ tịch hay con rể của ai. Theo tài liệu điều tra, đến thời điểm hiện tại chỉ có sáu bị can liên quan đến cái chết của nạn nhân.

. Nội dung buổi làm việc với ông Dũng là gì, thưa ông?

+ Ông Việt: Chúng tôi chỉ thông tin những gì liên quan đến sáu bị can trong vụ án đã khởi tố mà thôi.

Chưa khởi tố vụ gây rối

. Theo gia đình nạn nhân, trong biên bản khám nghiệm lần hai này có một số điểm khác biệt so với biên bản khám nghiệm tử thi lần đầu, thể hiện một số chỗ bầm tím như vết bị đánh…?

+ Ông Việt: Về cơ bản, biên bản khám nghiệm lần hai không khác mấy so với biên bản lần một. Nếu có sự khác biệt cũng không làm thay đổi bản chất sự việc vì các bị can đã bị khởi tố về tội giết người.

. Trong buổi họp báo, Đại tá Đỗ Văn Hoành thông tin là cơ quan điều tra sẽ sớm điều tra, xử lý các đối tượng kích động, gây rối trật tự trong ngày gia đình đưa quan tài đặt trước cổng Tỉnh ủy. Việc này công an đã điều tra đến đâu rồi, thưa ông?

+ Ông Hà: Trong ngày 18-3, một số người quá khích đã xô đẩy, ném đá vào cán bộ, chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ, buộc lực lượng công an phải tạm giữ ba người. Tuy nhiên, sau khi giáo dục, răn đe, ba người này đã kiểm điểm, nhận rõ vi phạm và đã xin lỗi, cam kết không tái phạm nên công an đã cho ba người này về địa phương vào chiều cùng ngày. Đến nay, chúng tôi chỉ tập trung điều tra vụ án giết Nguyễn Tuấn Anh và chưa có tài liệu để khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng

. Ông có thể lý giải: Vì sao người dân bức xúc, khiêng quan tài diễu hành và thông tin nạn nhân chết do ngạt nước từ đâu ra?

+ Ông Hà: Tôi cũng không biết từ đâu ra thông tin ấy, thậm chí có thông tin nạn nhân bị đánh gãy răng, bầm tím. Khi khám nghiệm, chúng tôi còn cho người nhà nạn nhân sờ thử để thấy rằng cả 32 chiếc răng vẫn còn nguyên. Tôi cho rằng lúc đấy gia đình bối rối trước cái chết của người thân, lại có người bên ngoài không hiểu chuyện đã kích động dẫn đến hiện tượng khiêng quan tài diễu hành. Chúng tôi sẽ điều tra, xem xét ai kích động, tung ra tin nạn nhân chết do ngạt nước với động cơ gì.

. Xin cảm ơn hai ông.

Theo người nhà nạn nhân, đêm 14-3, Tuấn Anh nhận điện thoại của người em họ tên Hiệp liền ra khỏi nhà và đến quán ăn đêm khu Quán Tiên, thị xã Vĩnh Yên. Đến nơi, Tuấn Anh thấy Hiệp và một thanh niên đầu trọc đang gầm ghè với một nhóm khách khác. Lát sau có một nhóm thanh niên nữa ở đâu kéo tới, cùng xông vào đánh nhóm Hiệp. Tuấn Anh bỏ chạy thì bị đuổi đánh… Gia đình Tuấn Anh tỏa đi tìm. Đến sáng 18-3, cơ quan điều tra tìm thấy xác Tuấn Anh dưới cống nước. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, gia đình khiêng quan tài diễu hành. Chiều 18-3, công an bắt bốn người gây ra cái chết cho Tuấn Anh.

NGUYỄN DÂN