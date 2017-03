Vụ "rút ruột" hợp đồng chuyển nhượng đất ở La Gi: Công an không khởi tố vụ án

Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) vừa ra quyết định không khởi tố vụ án các cán bộ xã Tân Phước và giám đốc Công ty Ba Miền (công ty) vì không cấu thành tội phạm.

Trước đó, chủ tịch UBND thị xã La Gi có kiến nghị công an làm rõ các dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phan Trọng Minh, cán bộ địa chính xã Tân Phước; ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã và ông Cao Văn Vỵ - Giám đốc công ty.

Trước đây, công ty được tỉnh Bình Thuận cho thuê hơn 12 ha đất để đầu tư khu du lịch. Ngoài phần đất của Nhà nước quản lý, hơn 9 ha là đất canh tác của người dân địa phương cũng được thu hồi. Trong số 9 ha đất đó, ông Nguyễn Công Ngà ngụ tại địa phương có hơn 6.200 m2 đất mà ông đã khai hoang, sử dụng từ năm 1975 đến nay.

Tháng 9-2008, hội đồng tư vấn xác minh tính pháp lý xã Tân Phước do ông Hiệp làm chủ tịch hội đồng và ông Minh làm thư ký. Khúc mắc ở chỗ, các cán bộ nói với ông Ngà là chỉ được bồi thường gần 1.600 m2 với giá tiền gần 200 triệu đồng và đề nghị ông ký hợp đồng chuyển nhượng 1.600 m2 đất cho Công ty Ba Miền với số tiền nêu trên.

Ông Ngà bên mảnh đất không được hội đồng tư vấn công nhận là của ông. Ảnh: VT

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng và nhận tiền, ông Ngà được Công ty Ba Miền mời làm quản lý công trường. Lúc này, ông Ngà phát hiện trong hồ sơ dự án thể hiện đã chuyển nhượng và đền bù cho ông hơn 6.200 m2 (đúng với diện tích đất thực tế của ông) và số tiền đền bù gần 640 triệu đồng. Ông tiếp tục tìm hiểu, phát hiện có một bản hợp đồng chuyển nhượng giữa ông với Công ty Ba Miền nhưng nội dung của hợp đồng này không trùng với hợp đồng mà ông đã ký chuyển nhượng. Ông làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Trong kết luận, UBND thị xã La Gi nêu: Sau khi có hợp đồng chuyển nhượng 1.600 m2 đất giữa ông Ngà và Công ty Ba Miền, ông Cao Văn Vỵ, Giám đốc Công ty Ba Miền, đã sử dụng trang 3 của hợp đồng gắn vào trang 1 và trang 2 của một hợp đồng chuyển nhượng khác thể hiện diện tích đất chuyển nhượng hơn 6.200 m2 (diện tích thực tế của ông Ngà) và số tiền đền bù là hơn 600 triệu đồng. Hợp đồng bị rút ruột, thay nội dung này tiếp tục được ông Hiệp ký xác nhận…

Công an kết luận: Ông Hiệp, ông Minh và ông Vỵ chỉ vi phạm công tác quản lý nhà nước, vi phạm pháp luật về quản lý đất đai nhưng chưa có hậu quả thiệt hại xảy ra. Công an không khởi tố vì kết luận của hội đồng tư vấn xác minh tính pháp lý nguồn gốc đất xã Tân Phước do chủ tịch UBND xã Tân Phước (chủ tịch hội đồng) không công nhận hơn 4.600 m2 đất bị “thêm” trong hợp đồng là của ông Ngà.

Tháng 7-2011, Chủ tịch UBND thị xã La Gi đã kiến nghị công an làm rõ các dấu hiệu phạm tội của các cán bộ trên.

Ngày 4-7, trao đổi với chúng tôi, bà Phùng Thị Thọ, Chủ tịch UBND Thị xã La Gi, cho biết sẽ có kiến nghị với Thường vụ Thị ủy về kết luận không khởi tố vụ án của Công an thị xã La Gi.

Ông Phan Văn Hiền, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Phước - thành viên hội đồng tư vấn xã, nói: Hầu hết các thành viên trong hội đồng đều đề nghị công nhận hơn 4.600 m2 đất là đất có nguồn gốc do ông Ngà khai thác và sử dụng liên tục. Không đồng tình với quyết định của chủ tịch hội đồng nên tôi không ký vào biên bản kết luận.

DUY ĐÔNG