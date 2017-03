Vụ sai phạm đất đai tại Long Xuyên: Khởi tố thêm 3 cán bộ

Riêng Lý Thanh Tùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Long Xuyên, bị khởi tố nhưng cho tại ngoại. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Long Xuyên Bùi Phước Dũng cũng với tội danh trên.

Như vậy, liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về sử dụng đất đai tại TP Long Xuyên, đến nay đã có sáu cán bộ của TP Long Xuyên và một cá nhân bị bắt. Bên cạnh đó, công an cũng đã khởi tố cho tại ngoại bốn cán bộ khác. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trên địa bàn TP Long Xuyên mọc lên hàng chục khu dân cư tự phát trong nhiều năm nhưng không bị xử lý. Trong đó có nhiều khu do một số cơ quan tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

VĨNH SƠN