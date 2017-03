Vụ sập mỏ đá lèn Cờ: Truy tố thêm hai phó phòng

Nguyễn Công Hải (phó trưởng Phòng Công Thương huyện Yên Thành) và Hoàng Thanh Long (phó trưởng Phòng TN&MT huyện Yên Thành) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Phan Công Chín (nguyên giám đốc Công ty TNHH Chín Mến) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Như đã đưa tin, ngày 1-4-2011, mỏ đá lèn Cờ (xã Nam Thành, Yên Thành) do Công ty TNHH Chín Mến khai thác đã bị sập làm 18 người chết, bảy người bị thương nặng. Ngay sau đó, ông Chín đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng quyết định thay đổi tội danh đối với ông Chín thành tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Tháng 8-2011, ông Long bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định ông Long không có trình độ chuyên môn kỹ thuật về khai thác mỏ, có nhân thân tốt... nên được đình chỉ điều tra. Sau đó, TAND tỉnh xử sơ thẩm, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ trách nhiệm một số cán bộ liên quan.

Quá trình điều tra lại, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố lại bị can đối với ông Long và khởi tố thêm ông Hải vì đã có những sai phạm trong việc thanh tra, kiểm tra việc khai thác của Công ty Chín Mến và tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Chín Mến tại mỏ đá lèn Cờ chưa đúng.

