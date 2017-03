Vụ sập nhà kinh hoàng ở Bình Dương: Đang tìm nguyên nhân

Đội kiểm tra liên nghành tỉnh Bình Dương đến hiện trường vụ tai nạn để tiến hành giám định. Ảnh: Huyền Vi

UBND huyện Dĩ An đã hỗ trợ 2 triệu đồng đối với người bị chết và 1 triệu đồng đối với người bị thương. Ngoài ra UBND huyện đã tiến hành họp gấp để triển khai công tác hỗ trợ cũng như phối hợp làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, đại diện Công ty cổ phần Đại Nam, cho biết chủ nhà chỉ báo cáo xây một trệt hai lầu, tuy nhiên thực tế tòa nhà có đến bốn lầu.

Ông Bùi Thái Dũng (ở giữa), Đội trưởng đội thanh tra xây dựng huyện Dĩ An đang trả lời các phóng viên. Ảnh: Huyền Vi

Ông Bùi Thái Dũng, Đội trưởng đội thanh tra xây dựng huyện Dĩ An khẳng định: “Ngôi nhà bị sập nằm trong diện được miễn giấy phép xây dựng theo quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương. Khu vực ở đây nằm trong khu dân cư do công ty Đại Nam quản lý, giám sát nên Thanh tra xây dựng huyện Dĩ An nếu có phát hiện sai phạm thì cũng không được phép kiểm tra, xử lý. Cho nên vụ việc này chúng tôi không thể theo dõi tiến độ cũng như quá trình thi công như các công trình khác trên địa bàn được.”

Các công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân đoàn 4. Ảnh: Huyền Vi

Các nạn nhân đã chết hai công nhân quê Thanh Hóa là Đinh Văn Chất và Vũ Thị Xinh đã được về quê ngay sáng hôm 20-12. Nạn nhân Phạm Anh Tuấn, con trai của chủ nhà đã được đưa đi an táng vào sáng nay (21-12).

Các công nhân bị thương khác đang được điều trị tại Bệnh viện Quân đoàn 4 đã qua cơn nguy kịch. Đại diện của UBND, Hội phụ nữ huyện Dĩ An và Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân này.

Huyền Vi