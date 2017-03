Vụ sát hại chủ tiệm vàng: Hung thủ khai đi cướp do túng tiền

Chiều 19-2, Nguyễn Hữu Dưỡng, 27 tuổi, trú ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng (Thái Bình) - hung thủ trong vụ giết hại chủ tiệm vàng Vững Bắc (Hà Nội) đã được di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, tại đây Dưỡng đã khai nhận hành vi của mình.

Lời khai của tên sát nhân

Dưỡng khai năm 2011 đã nhờ cha đẻ vay ngân hàng 30 triệu đồng và vay ba cây vàng của cha vợ. Ngày 16-2, cha đẻ Dưỡng gọi điện thoại, nhắn Dưỡng mang tiền trả nợ nên Dưỡng nảy ý định cướp tiệm vàng.

Thực hiện ý định, sáng 16-2, Dưỡng đi xe máy mang theo dao và súng bắn điện làm hung khí gây án. Khoảng 10 giờ sáng 16-2, Dưỡng vào trung tâm thương mại Thanh Trì mua chiếc nhẫn giả, rồi đi xe máy dọc theo quốc lộ 1A. Đến trưa cùng ngày, khi qua tiệm vàng Vững Bắc, Dưỡng phát hiện một người phụ nữ đứng bán hàng. Dưỡng đã vòng xe đi lại nhiều lần để xác định quy luật và số người trong tiệm. Đến 16 giờ 30, khi biết chính xác tiệm vàng chỉ có mình bà Nguyễn Thị Kim Bắc, 55 tuổi đứng bán, Dưỡng vào tiệm, vờ bán chiếc nhẫn. Dưỡng đã tháo chiếc nhẫn và bà Bắc nói vàng hiện có giá rất rẻ, chỉ 4,3 triệu đồng/chỉ.

Dưỡng cho rằng giá còn quá rẻ nên đề nghị bà chủ trả giá cao hơn. Sau một lúc trò chuyện, Dưỡng nói với bà chủ tiệm vàng cho đi vệ sinh nhờ nên bà Bắc đi trước dẫn Dưỡng vào trong. Khi đến gần cửa phòng khách, Dưỡng ôm cổ bà chủ, kề dao và đe dọa có tiền thì đưa ngay nếu không Dưỡng sẽ “thịt”. Bà Bắc nói vừa vỡ nợ không có tiền, Dưỡng yêu cầu mở tủ lấy tiền, vàng. Bị bà Bắc chống lại, Dưỡng dùng súng bắn điện và dao tấn công.

Sau khi đầu thú, công an di lý Dưỡng về Hà Nội và Dưỡng đang khai tại Công an TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Lần đâm thứ nhất, bà Bắc cố gắng giơ chân chống cự. Khi bà chủ tiệm chạy ra phía ngoài kêu cứu, anh ta đuổi theo đâm tiếp. Dưỡng khai không nhớ đã đâm bao nhiêu nhát trên người nạn nhân. Các vết thương của bà Bắc chủ yếu ở phần lưng, cổ.

Kéo nạn nhân vào sau tủ hàng, Dưỡng dùng tay đập cửa kính lấy vàng nhưng không được. Sợ bị phát hiện, hắn bỏ ra ngoài. Kẻ sát nhân chạy xe máy về Thái Bình và vứt dao, súng bắn điện trên đường đi.

Về tới quê ở xã Đông Cường, Dưỡng gặp cha vợ và kể việc gây án. Người cha đã gọi cho thông gia để thông báo sự việc. Cha đẻ của Dưỡng đã báo với công an xã. Lực lượng chức năng xác định Dưỡng mặc chiếc áo khoác dính máu, trùng khớp với hình ảnh camera của tiệm vàng Vững Bắc ghi lại. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp đối với Dưỡng được Công an tỉnh Thái Bình tiến hành. Khoảng 15 giờ chiều 19-2, Công an TP Hà Nội đã đưa hung thủ từ Thái Bình về Hà Nội. Năm cán bộ Công an TP dẫn giải Nguyễn Hữu Dưỡng trên xe bảy chỗ màu đen.

Hành trình phá án

Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã huy động 200 công an và trinh sát chia ra nhiều ngả, tiến hành rà soát. Lực lượng điều tra đã đến tất cả các xã và thị trấn thuộc huyện Thường Tín, cũng như các huyện lân cận như Thanh Trì, Phú Xuyên, thậm chí cả tỉnh Hưng Yên, Hà Nam...

Qua khám nghiệm hiện trường, hình ảnh kẻ sát nhân được camera đặt trong cửa hàng ghi lại. Công an đã tập hợp tất cả công an viên tại các xã, rà soát trên 29 xã, thị trấn của huyện Phú Xuyên, 24 xã và thị trấn của huyện Thường Tín, địa bàn huyện Thanh Trì và toàn bộ địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cùng toàn tỉnh Hà Nam để nhận diện đối tượng suốt đêm mà không có kết quả. Sau đó cơ quan công an quyết định công bố video clip vụ cướp cho các báo điện tử đăng tải để truy tìm thủ phạm.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Tiến (Phó phòng PC45), ngay sau khi báo chí đăng tải clip, Công an TP Hà Nội đã nhận rất nhiều tin báo khắp nơi trên cả nước về kẻ bị tình nghi, thậm chí có người từ một số tỉnh phía Nam cũng báo tin ra. Theo ông Tiến, máy di động cá nhân của ông đã nhận được trên dưới 50 tin nhắn tố giác từ quần chúng, trong đó có những tin tố giác từ miền Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Cơ quan điều tra đã cử lực lượng đi xác minh nhưng kết quả những người bị nhận diện đều không phải là hung thủ. Có một thanh niên tại huyện Phú Xuyên - Hà Nội có hình dáng khá giống với Dưỡng, khiến cha mẹ anh ta đã phải giật mình thót tim! Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP, thành lập ban chỉ đạo điều tra vụ án…

Khoảng 23 giờ ngày 18-2, Công an Thái Bình đã báo lên Phòng PC45 Công an TP Hà Nội rằng kẻ cướp tiệm vàng đã ra đầu thú tại Công an huyện Đông Hưng. Ngay trong đêm, lực lượng điều tra thuộc PC45 Công an TP Hà Nội đã có mặt tại Đông Hưng để xác minh, làm thủ tục bàn giao…

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Dưỡng đã có vợ, chưa tiền án, tiền sự. Sau khi lấy vợ, Dưỡng lên Hà Nội làm công nhân cho một công ty.

VT - NG.PHONG