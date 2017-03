Vụ “Say rượu bị lột truồng, còng tay”: Công an đã có kết quả điều tra ban đầu

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo xác minh. Kết quả xác minh của công an nêu: Đêm 2-7, nhận tin báo Hậu say rượu, tay cầm hai con dao đứng giữa đường chửi bới nên tổ công tác Công an phường Tân Thành đến giải quyết. Sau khi nhắc nhở, thuyết phục nhưng Hậu vẫn tiếp tục chửi bới, lao vào chém hai công an, buộc công an phải khống chế đưa về trụ sở.

Tại đây, trước sự chứng kiến của cha ruột và người thân, Hậu tự lột quần áo, tiếp tục lăng mạ công an phường nên chỉ huy công an phường đã tạm giữ hành chính. Sáng hôm sau, Hậu thừa nhận là trong đêm có mâu thuẫn với thanh niên ở phường khác nên về nhà lấy dao đi đánh nhau. Không tìm được người nên Hậu đứng giữa đường chửi bới, có hành vi chống lại công an… Tuy nhiên, sau đó Hậu lại phủ nhận các lời khai của mình.

“Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác định rõ sự việc để xử lý” - công văn của Văn phòng Bộ Công an nêu.

AS