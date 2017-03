Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 4 nạn nhân chưa thể nhận diện

Tài xế Đào hay phụ xe Thiên cầm lái? Ngày 8-11, sau khi xem xét vết rách trên đầu của nạn nhân Nguyễn Đào (33 tuổi, ngụ Cam Ranh, Khánh Hòa) không nghiêm trọng, bệnh viện đã cho Đào xuất viện. Ngay sau đó Đào được đưa đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc lấy lời khai. Đại tá Nguyễn Văn Lãng, Trưởng Công an huyện này, cho biết bước đầu Đào khai là người lái chính xe container 79N-2133; thời điểm xảy ra tai nạn Đào đã giao cho phụ xe Trần Thanh Thiên (21 tuổi) điều khiển. Theo luật, Thiên chưa đủ tuổi để lấy bằng FC. Theo khoản 3 Điều 202 BLHS, tài xế Đào cầm lái mà gây tai nạn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị xử phạt tới mức án cao nhất là 15 năm tù. Còn theo khoản 3 Điều 205 bộ luật này, nếu Đào giao cho Thiên lái thì Đào có thể bị xử đến 12 năm tù (thấp hơn nếu tự lái). Nói cách khác, nếu đúng Đào tự cầm lái thì tội của Đào nặng hơn so với tội giao cho Thiên lái. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của Đào và điều tra vụ tai nạn.