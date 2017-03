Vụ thẩm mỹ viện ném xác phi tang: Cả bệnh viện Bạch Mai sốc

Tối 22/10, trao đổi với PV, ông Hiền cho hay không chỉ riêng ông mà cả Ban giám đốc và nhiều bác sĩ đã rất sốc trước thông tin bác sĩ Tường hành xử độc ác với bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền. "Nhiều người đã nhắn tin cho tôi bày tỏ bất bình", ông nói.



Ông không thể ngờ cán bộ dưới quyền, nam bác sĩ ngoại khoa, lại có thể lái xe ôtô chở thi thể bệnh nhân đi vứt phi tang xuống sông, để rồi đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác.



Ông cho biết, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với mất mát của gia đình chị Huyền. Ngày mai, bệnh viện sẽ họp để ổn định tinh thần bác sĩ, tăng cường quản lý chuyên môn.



Nghi can giết người Nguyễn Mạnh Tường chỉ nơi vứt xác chị Huyền. Ảnh: Việt Dũng



Theo ông Hiền, Tường là bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành xương khớp, mới chuyển công tác từ Bệnh viện E sang. Nghi can được đánh giá "hoàn thành tròn vai nhiệm vụ được giao", không giữ cương vị quản lý, chưa vi phạm kỷ luật về nghiệp vụ, đạo đức. Ông Hiền cho hay, không biết ông Tường mở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường ở gần đối diện Bệnh viện Bạch Mai.



Hiện cơ quan điều tra đã đến làm việc với bệnh viện, đề nghị cung cấp thông tin về nghi can Tường. Bệnh viện cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ án.



Bà Đinh Thị Kim Liên (Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: "Nhân viên bệnh viện đều sốc, ngỡ ngàng, không ai tin bác sĩ Tường lại có thể làm như thế". Theo bà, là bệnh viện tuyến đầu cả nước nên Bạch Mai rất quan tâm giáo dục y đức, hàng ngày đều nhắc nhở, theo dõi sát sao nhân viên, đặc biệt là trong giờ làm việc.



Trong diễn biến khác, cuối buổi chiều nay, sau khi áp giải bác sĩ Tường về phòng khám phục vụ việc khám xét, cảnh sát hình sự đã đưa nghi can đến khu vực cầu Thanh Trì để chỉ địa điểm vứt xác. Theo quan sát của VnExpress, lòng sông rộng khoảng 150 m. Vị trí gây án ở giữa cầu, cách đầu cầu hướng về Pháp Vân khoảng 70m. Lan can cầu cao khoảng 1m25.



Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được nhà chức trách khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên việc này được dự đoán gặp khó khăn do hành vi vứt xác phi tang đã diễn ra từ 3 ngày trước, nước sông lại đang lên cao.



Công an Hà Nội cho biết đã cắt cử 10 tổ tham gia vào việc tìm kiếm nạn nhân đồng thời đề nghị với công an các địa phương dọc theo hạ lưu sông Hồng cùng phối hợp tìm kiếm.



Trước đó, tại cơ quan điều tra bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai sáng 19/10 chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do ông ta làm chủ tại số 45 đường Giải Phóng để hút mỡ bụng và nâng ngực, đặt trước 50 triệu đồng. Sau nhiều tiếng phẫu thuật, đến 16h cùng ngày, thiếu phụ 39 tuổi nặng 49 kg thấy chóng mặt, người tím tái, sùi bọt mép và tử vong. Tối hôm đó, ông Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh bê nạn nhân ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì vứt phi tang. Chiếc xe Lead của chị Huyền, Khánh để lại tại khu vực phường Thạch Bàn, quận Long Biên và được một người đi đường tìm thấy, báo cho gia đình nạn nhân.



Hiện, cùng với ông Tường, Khánh cũng đã bị bắt để điều tra hành vi giết người. Sở Y tế Hà Nội cho hay cơ sở thẩm mĩ của Tường chưa được cấp phép làm phẫu thuật thẩm mỹ.



