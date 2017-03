Vụ thanh niên bị bắn 7 phát đạn: CA cho rằng người này tấn công CA

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả xác minh ban đầu.

Theo đó, khi Phó Công an xã Nguyễn Trường Quân cùng hai công an viên đến quán nhậu NT giải quyết vụ việc thì anh Trường đẩy, không cho ông Quân mời bạn nhậu của anh về xã. Sau khi bắn cảnh cáo (đạn cao su) nhưng anh Trường vẫn xông vào đánh, ông Quân tiếp tục bắn chỉ thiên nhưng anh Trường áp sát nên trúng đạn. Vì anh Trường cố xông vào nên ông Quân nã ba phát đạn cao su vào người anh Trường. Khi Trưởng Công an xã Lê Văn Toàn đến giải quyết thì anh Trường cầm dao xông vào nên ông Toàn bắn hai phát đạn K54 cảnh cáo. Tuy nhiên, anh Trường vẫn lao vào nên ông Toàn chĩa súng xuống mặt đường bóp cò nhưng đạn trúng vào người làm anh Trường bị thương ở hai chân…

Trước đó, trả lời chúng tôi, anh Trường khẳng định chỉ kéo người bạn không cho công an bắt người vào ban đêm khi không có lệnh và hoàn toàn không sử dụng hung khí nào. Anh Trường cho biết sau khi bị trúng đạn cao su đã bỏ đi nhưng phát hiện chảy máu bèn quay lại. Thấy ông Toàn, anh Trường hỏi lý do bị bắn thì bị trúng đạn.

GIA TUỆ