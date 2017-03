Vụ thanh niên chết tại trụ sở CA: Khám nghiệm tử thi lần thứ 2

Trong dịp lễ 30-4, anh Khánh chở bạn gái xuống Điện Bàn chơi thì bị công an huyện tạm giữ xe và hẹn đến trụ sở để giải quyết. Ngày 7-5, anh đến trụ sở công an làm việc. Khoảng 16 giờ, Khánh điện thoại về cho chị, khóc và bảo đang bị tạm giữ. Đến 21 giờ cùng ngày, gia đình nhận tin từ Công an huyện Điện Bàn là Khánh đã treo cổ tự tử. Theo gia đình, khi tẩn liệm, họ phát hiện vùng mặt của Khánh bị trầy xước, sườn trái bị lún.

Cán bộ Trung tâm Pháp y (Sở Y tế TP Đà Nẵng), đại diện VKS tham gia buổi khám nghiệm. Dự kiến sẽ công bố kết quả khám nghiệm sau hai ngày.

HỮU KHÁ