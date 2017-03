Vụ "Thiết bị lạ" ở trạm cân Dầu Giây: Không ai nhận trách nhiệm

“Tôi muốn cơ quan điều tra làm sáng tỏ sự việc” Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Tuấn Đạt (nguyên trạm trưởng trạm cân Dầu Giây), người vừa bị tạm đình chỉ công tác. Ông Đạt nói: - Tôi không sợ điều gì và mong cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm. Thiết bị lạ thực chất là một bảng vi mạch điện tử được giấu dưới tủ thiết bị cân động nhưng ai gắn vào đó và tác dụng thật của nó ra sao cần phải làm sáng tỏ. * Nhưng ông là trưởng trạm trước hết phải chịu trách nhiệm về việc này? - Chuyện cơ quan điều tra đang làm tôi không muốn thanh minh. Tôi là người đứng đầu, xảy ra sự việc như vậy thì tôi chịu trách nhiệm. Nhưng chìa khóa ở hai hộp tủ đựng thiết bị ở hai đầu trạm cân đều do Công ty Trí Việt (Công ty cổ phần công nghệ tự động Trí Việt) giữ để sửa chữa lỗi thiết bị trong thời gian bảo hành. Từ trước đến giờ chưa có biên bản hoặc văn bản nào khẳng định tôi và hai nhân viên bị đình chỉ được giao chìa khóa để giữ hộp tủ đựng thiết bị trạm cân. Nếu chìa khóa được giao cho chúng tôi thì khi chúng tôi đứng đó, họ sửa chữa, có gắn cái gì vào thiết bị của hệ thống trạm cân chúng tôi cũng không biết. Thiết bị lạ cũng do Công ty Trí Việt phát hiện, báo cáo và chúng tôi có mặt chứng kiến để cùng xác nhận sự việc. * Nếu ông nói chìa khóa chưa được bàn giao cho ông thì tại sao khi bị tạm đình chỉ công tác, ông không có ý kiến? - Không phải kỷ luật nên chúng tôi chưa có ý kiến, bởi lý do đình chỉ công tác chúng tôi là để phục vụ điều tra. * Từ khi trạm cân ra đời đã để lại nhiều dư luận không tốt suốt một thời gian dài. Là người đứng đầu, ông thấy mình đã làm hết trách nhiệm chưa? - Là người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm nhưng hợp đồng kinh tế, thiết kế kỹ thuật của hệ thống trạm cân ra sao tôi hoàn toàn không được biết. Từ khi tôi nhận nhiệm vụ đến khi bị tạm đình chỉ công tác thì có thể khẳng định thiết bị cân ở trạm không đảm bảo. Báo Tuổi Trẻ nói thiết bị ở trạm hư thì đâu có sai, thực tế nó như thế! Thiết bị lạ bị phát hiện đặt ở hộp tủ tại hướng bắc trạm cân và phải chờ cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là thiết bị ở trạm cân không còn bị hư. Hầu như tuần nào thiết bị cũng hư, cũng chập chờn tín hiệu ở cả hai đầu bàn cân, từ khi trạm đi vào hoạt động từ tháng 3-2009. Hằng ngày thiết bị hư hỏng bao nhiêu lần, tôi báo cho cấp trên bấy nhiêu lần nhưng vẫn chưa khắc phục được. Thử hỏi có ngày hệ thống thiết bị hư mấy lần, kéo dài mấy giờ thì làm sao không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động. Hà Mi thực hiện