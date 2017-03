Vụ "thiếu nữ bị bắt cóc và hành hạ đến câm điếc": Không câm điếc, cũng không bị bắt cóc

Từ bất hợp tác...

Cô bất hợp tác với điều tra viên. Điều này là bất thường bởi thông thường các nạn nhân khi trốn thoát khỏi nơi giam cầm về luôn hợp tác rất tốt với cơ quan điều tra để vạch mặt những kẻ đã hành hạ mình và thường khóc rất nhiều, Phương thì ngược lại.

Theo Thượng tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng Phòng PC14 Công an Bình Thuận, cơ quan này đã phối hợp với Công an TP.HCM và Cục Điều tra tội phạm công nghệ cao Bộ Công an để xác minh. Bước đầu có thể khẳng định không có việc bắt cóc, không có việc giam giữ, tra tấn như lời khai trước đây của Phương.

PC14 Bình Thuận cũng gửi công văn đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp điều tra bởi những thông tin vừa qua của báo rất có giá trị. PV đã cùng các trinh sát lấy lời khai của anh H., người sinh viên có nick trong friend list của Phương. Anh chỉ ngay vào tấm ảnh của Phương khi được các trinh sát cho xem bản ảnh để nhận dạng: “Đây chính là người đã xưng tên Trà My”. Anh cho biết một tháng trước anh vẫn còn gặp cô và cô không hề có biểu hiện câm điếc.

Tiếp xúc với trinh sát và phóng viên, anh H. nhận ngay ra Phương (ảnh số 2) và nói: “Cô ấy xưng tên là Trà My và cách đây một tháng thì không hề câm điếc!”. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Theo một người dân ở khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long (nơi cư ngụ của gia đình Phương), những thông tin trên báo chí về vụ việc này gia đình đọc rất kỹ, trong đó đặc biệt là hai bài báo trên Pháp Luật TP.HCM “Bất ngờ từ Yahoo! Messenger” và “Nạn nhân” phản xạ được với âm thanh”. Sau khi đọc báo, chính bà Ngọc, mẹ Phương, thừa nhận với điều tra viên con mình có thể nghe được chứ không hề điếc!

Đến nghe, nói được nhưng… không thích nói

9 giờ sáng 26-5, Phương bút đàm với điều tra viên Nguyễn Thị Bích Luận và cho biết mình có thể nghe và nói được nhưng hiện không thích nói chuyện với ai! Từ lúc này, việc lấy lời khai được thực hiện bằng cách điều tra viên hỏi còn Phương trả lời bằng cách viết ra giấy.

Phương thú nhận toàn bộ những thông tin trước đây là do mình nói dối. Theo đó, Phương đã lấy điện thoại của chị ruột và sợ chị mình la rầy nên đã bán chiếc nhẫn ba phân vàng được 100.000 đồng, đón xe từ Phan Thiết vào TP.HCM. Khi đến Bến xe Miền Đông, đang không biết đi đâu thì được một người xe ôm đến làm quen và chở đến một quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 để bán cà phê với lương 800.000 đồng/tháng, ăn ở tại quán. Sau đó do lương thấp, Phương đến Long An bán cà phê và lên mạng chơi game, chat. Làm quen với một nhóm bạn cùng tuổi sống lang thang ở Công viên 23-9 và cầu Calmette, Phương quay về TP.HCM gia nhập nhóm này. Báo cáo nhanh của tổ trinh sát làm việc tại TP.HCM cho biết tại quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển vẫn còn quần áo của Phương và 20 ngày lương Phương chưa nhận.

Thượng tá Minh cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ thêm một số tình tiết để sớm kết thúc vụ việc. Phương cũng hứa trong ngày hôm nay, 27-5 sẽ khai hết những sự thật còn lại trong hành trình bỏ nhà sống lang thang của mình. Thượng tá Minh cho biết ông rất trăn trở sau khi Phương từ một đứa bé ngoan hiền, khỏe mạnh trở thành tàn tạ và dựng cả kịch bản để nói dối mọi người. Theo ông, đây một bài học về việc quản lý, dạy dỗ con cái cũng như những tác động khó lường của game online.

Chủ quán cà phê: Tôi đọc báo và rất bức xúc Anh Lương Diệu Hòa, ngụ phường 15, quận 10, nguyên chủ quán cà phê Thu Tuyền trên đường Phạm Thế Hiển, cho biết: “Tôi là người đã từng nhận Phương vào làm việc. Khi đó cô xưng tên là My. Cô không siêng năng chăm chỉ, mỗi năm xin làm vài tháng rồi lại nghỉ, sau đó bỏ đi một thời gian rồi quay lại xin vào làm. Quán có chỗ ở nhưng cô không nghỉ lại mà hết giờ làm là đi chơi game hoặc chat đến gần sáng thì ra công viên ngủ, đến trưa mới về quán. Tới ngày 26 tết vừa rồi cô ấy vẫn còn làm chỗ tôi nhưng rồi sau đó bỏ đi. Tôi đọc báo thấy cô ấy khai là bị bắt cóc nên rất bức xúc!”.

PHƯƠNG NAM - NGUYỄN ĐỨC HIỂN