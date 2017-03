Vụ thiếu nữ bị hành hạ đến câm điếc: Những bất ngờ từ… Yahoo! Messenger

Ngày 23-5, bà Trần Thị Thanh Hoa, Phó phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận), cho biết hôm nay, 24-5, đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Hàm Thuận Bắc sẽ đến nhà em Huỳnh Thị Ngọc Phương để thăm hỏi, động viên và trích quỹ bảo trợ trẻ em để hỗ trợ em. Anh Châu, cậu ruột Phương, cho biết qua trao đổi với cháu, anh có cảm nhận rằng Phương đã bị đe dọa từ trước nên sợ khai ra những người hành hạ em và buôn bán ma túy. Theo anh Châu, gia đình đang cần có thời gian chăm sóc, an ủi, giải thích cho bé Phương hiểu rõ để hợp tác. Suốt ngày hôm qua (23-5), Phương đã tươi tỉnh và hòa nhập hơn với mọi người nhưng vẫn luôn cảnh giác khi có người lạ đến tiếp xúc. Anh Nguyễn Thu An, người đã thuê xe chở Phương về gia đình, cho biết em đã chỉ dẫn đường đi cho tài xế rất rành mạch, thậm chí cụ thể từng chi tiết như còn bao nhiêu mét nữa tới cầu, bao nhiêu mét nữa thì rẽ trái, rẽ phải. Qua bút đàm cũng có thể thấy em có nhận thức tốt chứ không thể không nhớ được địa chỉ nơi mình bị giam cầm. Khi vợ chồng anh thuê xe đưa về, Phương luôn viết ra giấy cho rằng đến nhà cha mẹ nuôi. Khi đến nơi, Phương mới viết ra giấy nói thật đây chính là nhà cha mẹ ruột của mình và xin lỗi anh An vì đã nói không đúng. Bạn đọc có bất kỳ thông tin nào về vợ chồng Tuấn, Hà (còn gọi là Tú), hoặc người đã có thời gian cưu mang Phương là Sư Phú, xin vui lòng liên hệ với phóng viên qua số điện thoại: 0942.090.293 - 0908.568.848