Vụ thuyền viên bị hải tặc Somalia bắt giữ: Gia đình 12 thuyền viên kêu cứu

Dịp tết vừa qua, ông Trần Trương (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhận được điện thoại của con là thuyền viên Trần Văn Trí nói: “Hiện tàu FV Shiuh Fu No 1 đã bị hải tặc Somalia đưa vào bờ và đang giam giữ, đánh đập, bỏ đói các thuyền viên. Hải tặc đã chặt đứt một cánh tay của thuyền trưởng do chậm nộp tiền chuộc. Máy và nhiều thiết bị đã bị hải tặc tháo, tàu đang hư hỏng nên chủ tàu không chuộc tàu và thuyền viên. Cha mẹ xác định tư tưởng là con điện về lần này có thể là lần cuối cùng”. Nghe điện thoại của con xong, ông Trương ngồi quỵ xuống.

Ông Trần Văn Chinh (ở gần nhà ông Trương) cũng nhận được điện thoại của Trần Văn Toàn điện về nói: “Cha mẹ cố gắng tác động với phía công ty và chủ tàu cùng cơ quan chức năng sớm chuộc đưa chúng con về chứ hiện nay bị giam giữ, sống quá khắc khổ, nguy hiểm tính mạng”.

Cha mẹ của thuyền viên Trần Văn Hùng đang ngồi buồn lo, ngóng chờ con. Ảnh: ĐẮC LAM

Ngày 25-12-2010, tàu cá FV Shiuh Fu-1 của Đài Loan với 26 thuyền viên Việt Nam và Trung Quốc bị cướp biển Somalia bắt giữ trên Ấn Độ Dương. Trong đó có 10 thuyền viên quê Nghệ An và hai thuyền viên quê Hà Tĩnh. Các thuyền viên cho biết phía hải tặc đòi chủ tàu Đài Loan chuộc với số tiền tương đương 60 tỉ đồng.

Đã hơn một năm nay, gia đình họ thấp thỏm, lo âu. Họ lo lắng hơn khi vừa qua tất cả 12 thuyền viên đều được hải tặc cho phép điện thoại về nhà với điều kiện đây là lần cuối nếu không sớm trao tiền chuộc tàu và người.

Ông Trần Quang Vệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, cho biết: “Chúng tôi chỉ biết động viên các gia đình chứ không thể biết cách nào để giải cứu được thuyền viên về nhà”.

Ngày 1-2, cha mẹ của 12 thuyền viên đã đón xe đò ra ba công ty đưa con họ đi xuất khẩu lao động (Công ty Cung ứng lao động quốc tế và Dịch vụ (Inmasco), Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội (Servico) thuộc Tổng Công ty Cienco 1 và Công ty TNHH một thành viên Vạn Xuân). Ngoài ra, gia đình các thuyền viên còn đến Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) để kêu cứu, kiến nghị sớm giải cứu con họ.

Ông Vinh và ông Trương cùng cho biết: “Thời gian qua, Cục Quản lý Lao động ngoài nước cũng đã nỗ lực gửi nhiều công văn, tác động phía Đài Loan và chủ tàu nhưng do hải tặc đòi tiền chuộc quá cao nên phía chủ tàu vẫn chưa thỏa thuận được tiền chuộc tàu và con chúng tôi”.

Được biết Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan liên quan ở nước ngoài làm việc với phía chủ tàu và công ty quản lý tàu phía Đài Loan để đảm bảo an toàn cho các thuyền viên. Gia đình của các thuyền viên cũng cho biết trong thời gian qua, họ cũng nhận được lương của thuyền viên đầy đủ.

ĐẮC LAM