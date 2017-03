Vụ Tigi Tour bán cổ phần cho gia đình ông Hoàng Kiều: TGĐ Tigi Tour có nhiều tài sản bất thường

Ngày 27-5, Cục An ninh (Bộ Công an) đã đến Công an tỉnh Tiền Giang thu thập chứng cứ, tài liệu, đồng thời nghe Công an tỉnh Tiền Giang báo cáo các vấn đề có liên quan đến việc Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang (Tigi Tour) bán lại toàn bộ cổ phần cho gia đình ông Hoàng Kiều (Việt kiều Mỹ) có dấu hiệu gây thiệt hại cho nhà nước.

Ngoài việc bán đấu giá phần vốn nhà nước tại công ty có nhiều dấu hiệu khuất tất, cơ quan chức năng phát hiện ông Trần Thanh Tiến, Tổng Giám đốc Tigi Tour, có nhiều tài sản bất thường. Hiện ông Tiến có gần 13.000 m2 đất giá trị cao tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Trong đó, con trai ông Tiến đang là sinh viên đại học năm thứ hai đứng tên nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chiều 27-5, trả lời báo Pháp Luật TP.HCM về việc tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang đang sở hữu khối tài sản kếch xù, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này, nói: “Trước đó chúng tôi không hề hay biết”.

. Thưa ông, thông tin về tài sản kếch xù của ông Tiến gần 13.000 m2 có phù hợp với bản kê khai tài sản lưu trong hồ sơ cán bộ công chức của ông Tiến?

+Ông Nguyễn Thế Hùng: Đến bây giờ chúng tôi mới biết thông qua báo chí! Thật ra, việc kê khai tài sản được lưu giữ trong hồ sơ của từng cán bộ, đảng viên tại đơn vị công tác của cán bộ đó, Sở Nội vụ không quản lý. Hằng năm chúng tôi có chỉ đạo kê khai bổ sung vào cuối năm. Lâu nay chúng tôi chỉ nghe các đơn vị báo cáo chứ chưa kiểm tra nên chưa biết. Hiện Sở chỉ có báo cáo tổng hợp nhưng đang còn thống kê nên chưa thể cung cấp cho báo chí. Mong các anh thông cảm.

. Nếu thực tế đúng như báo chí nêu về khối tài sản của ông Tiến, Sở Nội vụ sẽ xử lý ra sao?

+ Khi phát hiện cán bộ, đảng viên kê khai không trung thực, các ngành chức năng sẽ đề nghị xử lý theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể ra sao tôi chưa thể trả lời được.

Khu đất gần 6.400 m² ở TP Mỹ Tho của ông Tiến. Ảnh: HOÀNG ANH

. Vì sao một cán bộ công chức mà công ty đã bán hết cổ phần của đơn vị rồi, lại tiếp tục đi làm cho tư nhân (công ty ông Hoàng Kiều) cả năm trời mà nay vụ việc mới được chuyển về Sở Nội vụ, thưa ông?

+ Chúng tôi không hề hay biết việc bán đứt 51% vốn nhà nước của công ty này. Thông tin này không được báo về Sở Nội vụ nên Sở không nắm được thông tin kịp thời. Vì vậy mới có việc thả lỏng một thời gian dài, “cho phép” ông Tiến không thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức của mình. Mới đây (tháng 3-2010), Sở Nội vụ đã đề xuất với UBND tỉnh điều động ông Tiến về Sở chờ phân công công tác khác.

. Hiện nay ông Tiến đã trở về với vai trò một công chức nhà nước của mình chưa?

+ Giữa tháng 5-2009, chúng tôi mới yêu cầu ông Tiến chuyển toàn bộ hồ sơ, chuyển sinh hoạt đảng về Sở Nội vụ... Ông Tiến cũng có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm, chờ được hưởng chính sánh theo diện 132 (tinh giản biên chế - PV). Tuy nhiên, đề nghị này cần phải xem lại rằng liệu ông Tiến có hội đủ các điều kiện để được nghỉ việc theo diện này không.

Hối thúc nhân viên bán cổ phần cho ông Hoàng Kiều? Nhiều cán bộ, nhân viên của Công ty Du lịch Tiền Giang cho biết tháng 11-2009 có bốn nhân viên vẫn còn giữ 24.180 cổ phiếu nhưng họ không bán. Lúc này Tổng Giám đốc Trần Thanh Tiến đã yêu cầu họ phải bán cho ông Hoàng Kiều. Ông Tiến còn dọa nếu không bán thì sẽ tăng vốn điều lệ lên. Trong lúc bốn người này chưa chịu bán số cổ phần trên thì ông Tiến đã viết văn bản đề nghị ông Hoàng Kiều duyệt mua số cổ phiếu trên với giá 50.000 đồng/cổ phần. Tổng số tiền là 1,209 tỉ đồng. Sau đó, ông Hoàng Kiều có bút tích gửi ông Tiến đồng ý với nội dung “Như vậy là tôi đã mua 100% cổ phần của Công ty Du lịch Tiền Giang đã chuyển khoản số tiền 1,209 tỉ đồng vào tài khoản Ngân hàng ACB”. BÌNH NGUYÊN

T.PHÚC - N.VẸN