Vụ “Tố giác hiếp dâm, gia đình bị hành hung”: CA quận rút hồ sơ lên xử lý

Anh Đạt dùng tay đỡ năm nhát dao và bàn tay bị đâm thủng liệt dây thần kinh không cử động được. Ảnh: CTV

Thượng tá Lào cũng thông tin sau khi tiếp nhận vụ việc, công an phường đã lập hồ sơ báo cáo và công an quận đã cho nạn nhân đi giám định. Khi có kết quả, công an sẽ xử lý theo quy định. Về phía phường, công an đã mời Nghĩa lên lập hồ sơ, răn đe yêu cầu cam kết kiềm chế. Nếu Nghĩa có hành vi đe dọa, uy hiếp, nạn nhân có thể báo cho công an địa phương xử lý ngay. “Tôi đã yêu cầu công an phường lưu ý răn đe, giáo dục, không để đối tượng uy hiếp, hăm dọa, gây hại cho nạn nhân…” - Thượng tá Lào khẳng định.

Về thái độ xử lý tin báo hờ hững mà gia đình Đạt phản ánh, Thượng tá Lào cho biết cần phải kiểm tra, xác minh và có hướng xử lý sau.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 17-11, anh Đạt bị người tên Nghĩa (ngụ phường 13, Gò Vấp) dùng dao đâm năm nhát. Trước đó, Đạt và gia đình tố giác Phạm Tuấn Anh hiếp dâm và Tuấn Anh đã bị công an bắt. Sau đó, nhiều người quen của Tuấn Anh hăm dọa sẽ giết Đạt và gia đình.

ÁI NHÂN